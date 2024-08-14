Sen Nakit İnsanı mı Yoksa Kart İnsanı mısın?
Sen Nakit İnsanı mı Yoksa Kart İnsanı mısın?
Nakit mi kredi kartı mı? Hangisi sana daha uygun? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsan haydi teste!
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1. Alışverişe çıktığında ödeme yapmayı nasıl tercih edersin?
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2. Fatura ödeme zamanı geldiğinde ne yaparsın?
3. Birikim yapmayı düşündüğünde hangisini tercih edersin?
4. Seyahat ederken yanına ne alırsın?
5. Restorana gittiğinde hesabı nasıl ödersin?
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