Sen Nakit İnsanı mı Yoksa Kart İnsanı mısın?

Sen hem nakit hem de kart kullanımında dengeli bir yaklaşım sergiliyorsun. Hangi ödeme yöntemi daha uygun olursa onu tercih ediyorsun. Seyahat ederken hem nakit hem kart bulunduruyor, alışverişlerinde esnek oluyorsun. Teknolojiyi de takip ediyor, gerektiğinde dijital ödeme yöntemlerini kullanıyorsun. Senin için önemli olan durumun gerektirdiği en iyi seçeneği kullanabilmek.