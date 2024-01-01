Sen İlişkilerinde Ne Kadar Dominantsın?
Sen İlişkilerinde Ne Kadar Dominantsın?
İlişkilerde birçok zaman dominant olmak istediğimiz veya olduğumuz durumlar illaki oluyordur. Peki hiç ne kadar dominant olduğunu düşündün mü?
Sorunun cevabı testimizin sonunda gizli. Merak ediyorsan soruları cevaplandırmaya geçebiliriz! 😈
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Partnerinle bir akşam yemeğine çıkmak istiyorsunuz fakat senin seçtiğin mekanı beğenmedi. Ne yaparsın?
3. O halde şunu soralım: Partnerinin genel tercihleri seni ne derece mutlu ediyor?
4. Vücudunun en çok beğendiğin yeri neresi?
5. Şimdi dürüst olmanı istiyoruz! Kendinde en sevmediğin özelliğin bunlardan hangisi?
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6. Belirli bir sabah rutinin var mı?
7. Şunu merak ediyoruz: Partnerin senin onu daha önce uyarmana rağmen rahatsız olduğun bir davranışta birkaç kez daha bulundu. Ona nasıl bir tepki gösterirsin?
8. Son soruya geldik! Sence hanginiz daha iyi öpüşüyor?
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