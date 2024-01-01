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Sen İlişkilerinde Ne Kadar Dominantsın?

etiket Sen İlişkilerinde Ne Kadar Dominantsın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 22:01

İlişkilerde birçok zaman dominant olmak istediğimiz veya olduğumuz durumlar illaki oluyordur. Peki hiç ne kadar dominant olduğunu düşündün mü?

Sorunun cevabı testimizin sonunda gizli. Merak ediyorsan soruları cevaplandırmaya geçebiliriz! 😈

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerinle bir akşam yemeğine çıkmak istiyorsunuz fakat senin seçtiğin mekanı beğenmedi. Ne yaparsın?

3. O halde şunu soralım: Partnerinin genel tercihleri seni ne derece mutlu ediyor?

4. Vücudunun en çok beğendiğin yeri neresi?

5. Şimdi dürüst olmanı istiyoruz! Kendinde en sevmediğin özelliğin bunlardan hangisi?

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6. Belirli bir sabah rutinin var mı?

7. Şunu merak ediyoruz: Partnerin senin onu daha önce uyarmana rağmen rahatsız olduğun bir davranışta birkaç kez daha bulundu. Ona nasıl bir tepki gösterirsin?

8. Son soruya geldik! Sence hanginiz daha iyi öpüşüyor?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen dominantlığın kitabını yazmışsın!

Sen sadece romantik ilişkilerinde değil, sosyal hayatının birçok alanında dominant birisin! Niyetini açıkça belli ediyorsun ve her zaman baskın taraf olmak istiyorsun. Sert bir mizaca sahipsin, partnerinden bir şey yapmasını istediğinde bunu ikiletmesini istemiyorsun. Yatak odasında da durum pek farklı değil açıkçası. Partnerinin kendisini sana bırakması seni o kadar çok yükseltiyor ki, tüm kontrol elinde olsun istiyorsun ve bunu da başarıyorsun!

Dominant olma konusunda denge sağlıyorsun!

Senin için ilişkilerde denge çok önemlidir. Hem dominant olmayı hem de partnerinle eşit bir ilişki sürdürmeyi istiyorsun. İlişkinde her iki tarafın da söz hakkı vardır ve kararlar birlikte alınır mantığı ile hareket ediyorsun. Bu yüzden hem partnerini mutlu etmeye çalışıyor hem de kendi isteklerini açıkça ifade ediyorsun. Yatak odasında bu durum biraz değişiyor ve dominant olan taraf daha çok sen oluyorsun ama bazen ipleri partnerine vermekten de geri durmuyorsun!

Biraz çekingen birisin!

İlişkilerinde pek dominant biri olduğun söylenemez. Daha çok çekingen bir yaklaşım sergiliyorsun ve ipleri daha çok partnerine veriyorsun. Daha ılımlı bir mizacının olduğunu ve partnerinin daha çok baskın olmasını istediğini düşünüyoruz. Partnerinle uyum yakaladıktan sonra onun baskın olması seni daha çok mutlu ediyor diyebiliriz.

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