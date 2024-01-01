Sen İlişkilerinde Ne Kadar Dominantsın?

Sen sadece romantik ilişkilerinde değil, sosyal hayatının birçok alanında dominant birisin! Niyetini açıkça belli ediyorsun ve her zaman baskın taraf olmak istiyorsun. Sert bir mizaca sahipsin, partnerinden bir şey yapmasını istediğinde bunu ikiletmesini istemiyorsun. Yatak odasında da durum pek farklı değil açıkçası. Partnerinin kendisini sana bırakması seni o kadar çok yükseltiyor ki, tüm kontrol elinde olsun istiyorsun ve bunu da başarıyorsun!