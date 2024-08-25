Sen İlişkide Ne Kadar Nefes Alıyorsun?

Bazı durumlar seni rahatsız etse de problemleri çözebiliyor ve ilişki dinamiklerinize devam edebiliyorsunuz. İlişkinizde endişe duygusu bazen patlak verebiliyor, bu da birinin diğerini soru yağmuruna tutmasına, meraklanmasına ve endişelenmesine sebep oluyor. Hep söyleriz, eğer böyle bir durum hep yaşanıyorsa ve şikayetçiyseniz, birbirinize açık ve yapıcı bir dille sorunlarınızı anlatabilir, bunun üzerinden gelebilirsiniz.