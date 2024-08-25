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Sen İlişkide Ne Kadar Nefes Alıyorsun?

etiket Sen İlişkide Ne Kadar Nefes Alıyorsun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 22:01

Romantik ilişkilerde temel amaç, ortak bir noktada buluşup hayatı paylaşmak, mutlu olmak, sevmek ve sevilmektir. İki taraf da mutlu olduğu sürece diğer bütüüüün olumlu duygular beraberinde gelir. İlişkide rahat olabilmek, bir manada nefes alabilmek aslında.

Peki ilişkinde ne kadar nefes alıyorsun? Cevaplar aramızda kalacak! 🤫

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Cinsiyetini öğrendikten sonra şunu merak ettik: Partnerinle en son ne zaman tartışma yaşadınız?

3. Bu tartışmalar ne kadar sürüyor?

4. Romantik ilişkilerde açık bir dil barındıran iletişim her zaman kazandırır. Partnerine kızgın olduğunda bunu nasıl belli edersin?

5. Hımm, devam edelim. Diyelim ki yakın arkadaşlarınla zaman geçirmek istiyorsun ve partnerini çağırmadın doğal olarak. Partnerin sana nasıl bir tepki verir?

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6. Beraberken en çok yapmayı istediğiniz şey ne olabilir?

7. Diyelim ki kısa bir süreliğine şehir dışına çıkmak zorundasın ve partnerin senden canlı konum paylaşmanı istedi. 📍 Yapar mıydın?

8. Son olarak şunu soralım: Sizin için ideal bir date nasıl geçmeli?

Pek nefes alamıyorsun gibi!

Romantik ilişkilerde genellikle aynı duygu hakim olmaz. Bazen üzülürüz, kırılırız, mutlu oluruz, eğleniriz, sinirleniriz ve zevkten dört köşe oluruz. Ama sizin ilişkiniz eski dinamiğini kaybetmiş gibi. Birbirinize ait olan özel alanınız daralmış ve birbirinizin hayatına çok müdahil oluyorsunuz diyebiliriz. Eğer partnerin ilişkideyken sana alan tanımıyorsa, bunu ona açık bir dille ve yapıcı bir şekilde anlatıp problemlere çözüm bulabilirsiniz.

Bazen nefes alamasan da genel olarak iyisiniz!

Bazı durumlar seni rahatsız etse de problemleri çözebiliyor ve ilişki dinamiklerinize devam edebiliyorsunuz. İlişkinizde endişe duygusu bazen patlak verebiliyor, bu da birinin diğerini soru yağmuruna tutmasına, meraklanmasına ve endişelenmesine sebep oluyor. Hep söyleriz, eğer böyle bir durum hep yaşanıyorsa ve şikayetçiyseniz, birbirinize açık ve yapıcı bir dille sorunlarınızı anlatabilir, bunun üzerinden gelebilirsiniz.

Rahat nefes alabiliyorsun!

Sen ilişkinde çok rahat nefes alabiliyorsun açıkçası. Partnerinle birbirinizin özel alanına saygı duyuyor ve toksik davranışlara ilişkinizde asla izin vermiyorsunuz. İkinizin de farklı hayatları var, bu hayatların getirdiği sorumlulukları ilişkinize yansıtmıyor ve şahsi meselelerin aranızdaki bağa zarar vermemesi için çabalıyorsunuz. Amaç mutlu olmaksa, bu mutluluğu yakalamışsınız çoktan! ❤️

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