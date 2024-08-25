Sen İlişkide Ne Kadar Nefes Alıyorsun?
Sen İlişkide Ne Kadar Nefes Alıyorsun?
Romantik ilişkilerde temel amaç, ortak bir noktada buluşup hayatı paylaşmak, mutlu olmak, sevmek ve sevilmektir. İki taraf da mutlu olduğu sürece diğer bütüüüün olumlu duygular beraberinde gelir. İlişkide rahat olabilmek, bir manada nefes alabilmek aslında.
Peki ilişkinde ne kadar nefes alıyorsun? Cevaplar aramızda kalacak! 🤫
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Cinsiyetini öğrendikten sonra şunu merak ettik: Partnerinle en son ne zaman tartışma yaşadınız?
3. Bu tartışmalar ne kadar sürüyor?
4. Romantik ilişkilerde açık bir dil barındıran iletişim her zaman kazandırır. Partnerine kızgın olduğunda bunu nasıl belli edersin?
5. Hımm, devam edelim. Diyelim ki yakın arkadaşlarınla zaman geçirmek istiyorsun ve partnerini çağırmadın doğal olarak. Partnerin sana nasıl bir tepki verir?
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