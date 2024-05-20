Sen Hangi Turist Tipisin?
Sen Hangi Turist Tipisin?
Seyahat herkes için farklı anlamlar taşır. Her yolculuk, kişinin içindeki keşfetme arzusunu ve tatil tercihlerini yansıtır. 'Sen Hangi Turist Tipisin?' testi, seyahat alışkanlıklarını ve tercihlerini belirlemene yardımcı olacak.
Her soruyu dikkatlice düşün, ve hangi turist tipine daha yakın olduğunu öğren! 😊
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1. İlk sorumuzla başlayalım; bir tatil planı yaparken, en çok hangi unsurları göz önünde bulundurursun?
2. Diyelim ki tatile bir ekiple gittin ve bir gün herkes kendi halinde takılacak, sen hangisini yapardın?
3. Bir tatilde en çok hangi tür fotoğrafları çekmeyi seversin?
4. Senin için bir tatilin en sıkıcı yanı ne?
5. Bir tatilde en çok hangi tür hatıra eşyalarını alırsın?
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