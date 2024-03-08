Sen Hangi Ekonomist ile Ruh Eşisin?
Sen Hangi Ekonomist ile Ruh Eşisin?
Yatırım tercihlerine göre hangi ünlü Türk ekonomistin senin ruh eşin olduğunu söylüyoruz!
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, bu yatırım araçlarından hangisi sana daha uygun?
2. Peki bir kriz anında yatırım portföyünle ilgili olarak hangisini yaparsın?
3. Uzun vadeli bir yatırımcı mısın, yoksa kısa vadeli dalgalanmalardan faydalanmayı mı tercih edersin diye sorsak?
4. Ekonomik göstergeleri takip etme konusunda yaklaşımın nedir?
5. Yatırım yaparken risk alma konusunda nasılsın?
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6. TV'den, internetten ya da sosyal medyadan güncel ekonomi analizlerini takip ediyor musun?
7. Genel olarak güvenilir bir imajı olan bir ekonomistin analiz ve önerileri senin için ne kadar önemlidir?
8. Son olarak, bir ekonomik krizde nasıl bir psikoloji içinde olursun?
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