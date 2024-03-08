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Sen Hangi Ekonomist ile Ruh Eşisin?

etiket Sen Hangi Ekonomist ile Ruh Eşisin?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 17:01

Yatırım tercihlerine göre hangi ünlü Türk ekonomistin senin ruh eşin olduğunu söylüyoruz! 

Haydi teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, bu yatırım araçlarından hangisi sana daha uygun?

2. Peki bir kriz anında yatırım portföyünle ilgili olarak hangisini yaparsın?

3. Uzun vadeli bir yatırımcı mısın, yoksa kısa vadeli dalgalanmalardan faydalanmayı mı tercih edersin diye sorsak?

4. Ekonomik göstergeleri takip etme konusunda yaklaşımın nedir?

4. Ekonomik göstergeleri takip etme konusunda yaklaşımın nedir?

5. Yatırım yaparken risk alma konusunda nasılsın?

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6. TV'den, internetten ya da sosyal medyadan güncel ekonomi analizlerini takip ediyor musun?

7. Genel olarak güvenilir bir imajı olan bir ekonomistin analiz ve önerileri senin için ne kadar önemlidir?

8. Son olarak, bir ekonomik krizde nasıl bir psikoloji içinde olursun?

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"Kemal Derviş" çıktı!

"Kemal Derviş" çıktı!

Verdiğin cevaplara göre senin ruh eşin Kemal Derviş. Kemal Derviş, 1949 yılında Türkiye'de doğdu. Ekonomi alanında uluslararası düzeyde tanınan bir isim. Türkiye'de Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, Dünya Bankası'nda Başkan Yardımcısı ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Yürütme Direktörü olarak da görev almıştır. Derviş, ekonomik politika, küreselleşme ve kalkınma konularındaki çalışmalarıyla bilinir.

"Mahfi Eğilmez" çıktı!

"Mahfi Eğilmez" çıktı!

Verdiğin cevaplara göre senin ruh eşin Mahfi Eğilmez. Mahfi Eğilmez, 1953 yılında doğan bir Türk ekonomist ve yazar. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Ekonomik konulara olan katkıları ve basında yayımlanan ekonomi yazıları ile geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Ayrıca, ekonomi kitapları da yazmaktadır.

"Daron Acemoğlu" çıktı!

"Daron Acemoğlu" çıktı!

Verdiğin cevaplara göre senin ruh eşin Daron Acemoğlu. Daron Acemoğlu, 1967 yılında Türkiye'de doğmuş, ancak daha sonra ABD'ye yerleşmiş bir ekonomisttir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Ekonomik ve politik kurumların gelişimi, gelir dağılımı ve ekonomik büyüme konularında yaptığı araştırmalarla tanınır. 'Why Nations Fail' adlı kitabı, geniş kitleler tarafından okunmuştur.

"Özgür Demirtaş" çıktı!

"Özgür Demirtaş" çıktı!

Verdiğin cevaplara göre senin ruh eşin Özgür Demirtaş. Özgür Demirtaş, Türk ekonomist ve akademisyendir. Ekonomi alanında doktorasını tamamlamış ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmıştır. Özellikle ekonometri ve makroekonomi alanlarında uzmanlaşmıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, ekonomik konularda medyada da yer almaktadır ve genç nesillere ekonomiye dair bilgiler sunma amacını taşımaktadır.

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