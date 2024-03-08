Verdiğin cevaplara göre senin ruh eşin Mahfi Eğilmez. Mahfi Eğilmez, 1953 yılında doğan bir Türk ekonomist ve yazar. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Ekonomik konulara olan katkıları ve basında yayımlanan ekonomi yazıları ile geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Ayrıca, ekonomi kitapları da yazmaktadır.