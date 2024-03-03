Sen Finans Teknolojilerine Ne Kadar Hakimsin?
Sen Finans Teknolojilerine Ne Kadar Hakimsin?
Finans teknolojileri çağımızın en çok kullanılan iş alanlarından biri. Peki sen bu teknolojilere ne kadar hakimsin?
Öğrenmek için seni şöyle alalım.
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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Finans teknolojilerinin iş alanındaki kısaltması hangisi?
2. Bankaların döviz hesaplarına yapılan uluslararası transferlerin kodu hangisidir?
3. Bankaların birbiriyle veri paylaşımını sağlayan teknoloji hangisi peki?
4. Peki kripto para birimleri ağırlıklı olarak hangi teknolojiyle çalışır?
5. Peki telefonlarımızda da bulunan NFC teknolojisi ne işe yarar?
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6. Söyle bakalım blockchain teknolojisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru?
7. Son olarak fiziksel verilerle kimlik doğrulaması yapan teknoloji hangisidir?
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