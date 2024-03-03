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Sen Finans Teknolojilerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Sen Finans Teknolojilerine Ne Kadar Hakimsin?

godot
godot - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 12:02

Finans teknolojileri çağımızın en çok kullanılan iş alanlarından biri. Peki sen bu teknolojilere ne kadar hakimsin?

Öğrenmek için seni şöyle alalım.

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1. Kolay bir soruyla başlayalım. Finans teknolojilerinin iş alanındaki kısaltması hangisi?

2. Bankaların döviz hesaplarına yapılan uluslararası transferlerin kodu hangisidir?

3. Bankaların birbiriyle veri paylaşımını sağlayan teknoloji hangisi peki?

4. Peki kripto para birimleri ağırlıklı olarak hangi teknolojiyle çalışır?

5. Peki telefonlarımızda da bulunan NFC teknolojisi ne işe yarar?

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6. Söyle bakalım blockchain teknolojisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru?

7. Son olarak fiziksel verilerle kimlik doğrulaması yapan teknoloji hangisidir?

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Daha iyi olabilirsin.

Senin finansal teknolojilerle sorunun yok. Yeniliklere ayak uyduran birisin. Finansal teknolojileri hayatında kullanıyorsun fakat isimlerini hiç merak etmemişsin. Neyse ki bu testten sonra unutmazsın. Daha iyi olabileceğini biliyoruz :)

Tebrikler!

Sen resmen gelecekte yaşıyorsun. Finansal teknolojileri yalayıp yutmuşsun. Her çıkan yenilikten haberdarsın. Hayatını kolaylaştırmak için de kullanıyorsun. Senin kesin çok güzel yatırımların da vardır :) Böyle devam.

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