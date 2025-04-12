Sen Duygusal Boşlukta mısın?

Duygusal boşluk senin için yeni bir misafir değil. Uzun zamandır seninle yaşıyor gibi. Belki alıştın bile. Duyguların eskisi kadar net değil. Sevincin coşkulu değil, üzgünlüğün bile dramatik değil artık. Sanki içinden hiçbir şey çıkmıyor, kalbin susmuş. Belki biri gitti, belki bir şey eksildi, belki sadece uzun süre ihmal edildi duyguların... Ama o boşluk artık bir odanın köşesine değil, hayatının merkezine yerleşmiş gibi. Ve sen bazen bu kadar eksik hissetmeye bile alıştın. Kendini değersiz bulduğun anlar olabilir. Ama unutma: Bu his, senin gerçeğin değil, geçici bir gölge. Ama içinde hâlâ bir umut kıvılcımı var. Belki bir şarkıda, bir kitapta, bir yabancının gülümsemesinde... O küçük ışık yanıp sönüyor. O yüzden buradasın. O yüzden bu testi çözüyorsun. Çünkü içten içe, daha fazlasını hak ettiğini biliyorsun. Kendine acıma. Kendine kızma. Kendini suçlama. Sadece dur. Ve fark et: “Ben varım. Hâlâ buradayım. Hâlâ bir şeyler hissedebilirim.” Ruhunun karanlıkları seni tanımlamaz. Onlar sadece geçmekte olan bir bulut gibi. Güneş, hâlâ arkanda. İyileşmek zaman alır. Ama başlamak bir karardır. Ve sen başladın bile.