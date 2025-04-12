Sen Duygusal Boşlukta mısın?
Son zamanlarda içinden hiçbir şey gelmiyor mu? Her şey yolunda gibi ama içten içe bir eksiklik mi hissediyorsun? Belki hiçbir şeyin tadı yok, belki de sadece bir şeyler yolunda değil… Ama ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son zamanlarda duygularını nasıl tanımlarsın?
4. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?
5. Son zamanlarda neşelendiğini hissettiğin bir an oldu mu?
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6. En son ne zaman içinden geldiği için biriyle konuştun?
7. Hayatında eksik olduğunu düşündüğün bir şey var mı?
8. Kendini kolayca ifade edebiliyor musun?
9. İnsanlara güvenin nasıl?
10. Duygularını tarif eden bir renk?
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Sen duygusal boşlukta değilsin!
Sen duygusal boşluğa girmişsin!
Sen duygusal boşluğun tam içindesin!
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