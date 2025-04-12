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Sen Duygusal Boşlukta mısın?

Sen Duygusal Boşlukta mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 13:01

Son zamanlarda içinden hiçbir şey gelmiyor mu? Her şey yolunda gibi ama içten içe bir eksiklik mi hissediyorsun? Belki hiçbir şeyin tadı yok, belki de sadece bir şeyler yolunda değil… Ama ne?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son zamanlarda duygularını nasıl tanımlarsın?

4. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?

5. Son zamanlarda neşelendiğini hissettiğin bir an oldu mu?

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6. En son ne zaman içinden geldiği için biriyle konuştun?

7. Hayatında eksik olduğunu düşündüğün bir şey var mı?

8. Kendini kolayca ifade edebiliyor musun?

9. İnsanlara güvenin nasıl?

10. Duygularını tarif eden bir renk?

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Sen duygusal boşlukta değilsin!

Hayatındaki pek çok şey yerli yerinde gibi. Günlük rutinlerine hakimsin, gülüyorsun, konuşuyorsun, dışarıdan bakıldığında gayet iyi görünüyorsun. Ama içten içe, zaman zaman durup düşündüğünde bir boşluk beliriyor gibi... Sanki her şey tam ama bir parça eksik.  Dengedesin ama içindeki küçük sesleri de duy. Bazı anlarda hafif bir yorgunluk, sebepsiz bir hüzün çöküyorsa, bu duygu yok sayılmamalı. Ruhun bazen yavaşlaman, bakman, durman için sessizce seslenir. Neşe ile gülümserken, için sessizce “Ben buradayım” diyorsa... Bir günlüğe yaz. Sessiz bir şarkı aç. En yakın dostuna içini dök. Kendini susturma. Duygusal boşluk, her zaman dibe vurmak değildir; bazen dalga öncesi bir durulmadır. İyi gidiyorsun. Ama kendinle arandaki o ince bağı güçlendirmeyi unutma. Çünkü bazen en büyük boşluk, kalabalıkların ortasında olur. O boşluğu tanımak, onu sağaltmanın ilk adımıdır. Ve sen bu adımı çoktan attın bile

Sen duygusal boşluğa girmişsin!

Kendini tamamen kaybolmuş hissetmiyorsun ama içini tam olarak tarif de edemiyorsun. Hayat bir şekilde devam ediyor; işe gidiyorsun, mesajlara cevap veriyorsun, arada arkadaşlarınla görüşüyorsun... Ama bir yanın, hep sessiz. O yanın bir süredir sana “Ben buradayım” diyor ama sen meşgulsün, ya da ne diyeceğini bilmiyorsun. Bu, modern hayatın çok tanıdık bir duygusu: Her şey yolunda ama içim eksik. Belki de uzun zamandır biri sana “Gerçekten nasılsın?” diye sormadı. Belki de sen kendine sormayı unuttun. O eksiklik bir ilişkiden, bir anlam arayışından, bir aidiyet hissinden geliyor olabilir. Ya da sadece… yorgunluktan. Bu bir sorun değil. Bu bir çağrı. Ruhunun biraz ilgiye, biraz şefkate ihtiyacı var. Kendi kendinin en iyi arkadaşı olmayı dene. Sabahları kendin için kalk. Akşamları kendine küçük sürprizler yap. İçindeki sisin dağılması zaman alabilir, ama güneş hâlâ orada. Ve sen o güneşi hak ediyorsun

Sen duygusal boşluğun tam içindesin!

Duygusal boşluk senin için yeni bir misafir değil. Uzun zamandır seninle yaşıyor gibi. Belki alıştın bile. Duyguların eskisi kadar net değil. Sevincin coşkulu değil, üzgünlüğün bile dramatik değil artık. Sanki içinden hiçbir şey çıkmıyor, kalbin susmuş. Belki biri gitti, belki bir şey eksildi, belki sadece uzun süre ihmal edildi duyguların... Ama o boşluk artık bir odanın köşesine değil, hayatının merkezine yerleşmiş gibi. Ve sen bazen bu kadar eksik hissetmeye bile alıştın. Kendini değersiz bulduğun anlar olabilir. Ama unutma: Bu his, senin gerçeğin değil, geçici bir gölge. Ama içinde hâlâ bir umut kıvılcımı var. Belki bir şarkıda, bir kitapta, bir yabancının gülümsemesinde... O küçük ışık yanıp sönüyor. O yüzden buradasın. O yüzden bu testi çözüyorsun. Çünkü içten içe, daha fazlasını hak ettiğini biliyorsun. Kendine acıma. Kendine kızma. Kendini suçlama. Sadece dur. Ve fark et: “Ben varım. Hâlâ buradayım. Hâlâ bir şeyler hissedebilirim.” Ruhunun karanlıkları seni tanımlamaz. Onlar sadece geçmekte olan bir bulut gibi. Güneş, hâlâ arkanda. İyileşmek zaman alır. Ama başlamak bir karardır. Ve sen başladın bile.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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