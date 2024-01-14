Sen Büyüdün mü?
Sen Büyüdün mü?
Hayat hepimizi bir yerlere sürüklüyor değil mi? İstesek de, istemesek de...
Peki sen, sahiden büyüdün mü?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Genel olarak baktığımızda, geldiğin konumdan memnun musun?
3. Peki sence, şu hayatta her sorun çözülür mü?
4. Unutamadığın bir olay yaşadın mı hiç?
5. İnsanlara kolay güvenir misin?
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6. En son ne zaman ağladın?
7. Eskiden baktığında sana büyük gelen insanların artık genç olduğunu düşünüyor musun?
8. Gerçekten büyük bir sorunu kendi kendine halletmek durumunda kaldın mı?
9. Son olarak, kararlarını nasıl alırsın genelde?
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