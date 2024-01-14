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Sen Büyüdün mü?

Sen Büyüdün mü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.01.2024 - 18:01

Hayat hepimizi bir yerlere sürüklüyor değil mi? İstesek de, istemesek de...

Peki sen, sahiden büyüdün mü?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Genel olarak baktığımızda, geldiğin konumdan memnun musun?

3. Peki sence, şu hayatta her sorun çözülür mü?

4. Unutamadığın bir olay yaşadın mı hiç?

5. İnsanlara kolay güvenir misin?

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6. En son ne zaman ağladın?

7. Eskiden baktığında sana büyük gelen insanların artık genç olduğunu düşünüyor musun?

8. Gerçekten büyük bir sorunu kendi kendine halletmek durumunda kaldın mı?

9. Son olarak, kararlarını nasıl alırsın genelde?

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Sen büyümüşsün!

Tebrik ederiz. Sen her ne kadar inkar etsen de büyümüşsün. Umarız büyümek derken, yalnızca yaş almaktan bahsetmediğimizi anlamışsındır. Öyle ki bu testte sana yaşını hiç sormadık. Tamamen yaşanmışlıklar önemli burada. Bu hayatın sana neler öğrettiği önemli olan. Küçük yaşında bile yaşadıysan bunları, sen artık olgun bir insansın demektir bu. Evet belki çok acı çekmişsin, yeri gelmiş düştüğün yerden keni başına kalkmışsın. Tüm bunlar ise senin gelişmene yardımcı olmuş. Bugün etrafına ördüğün o güçlü kalkan, yaşadıkların ve atlattıkların sayesinde. Aslında biliyor musun? Biz seninle gurur duyduk. Elbette pek çok kişi istemez büyümeyi. Her zaman başkalarının sorumluluk almasını, sorunlarını çözmesini bekler. Peki gerçek hayat böyle mi dersin? Sen bunu erken yaşlarında öğrenmiş, hayata da dolu dolu hazırlanmışsın. İşte tam da bu yüzden takdir ediyoruz seni. Sen, şu kısacık ömrünü nazlanarak geçirmemen gerektiğinin farkındasın. Harekete geçer, aksiyon alır, yeri gelir pişman olmayı da göze alırsın. Cesaretin, inancın, güvenin, takdire şayan!

Sen daha büyümemişsin!

İyi bir haberimiz var: Sen daha büyümemişsin! Aslına bakarsan, kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Farkındaysan bu testte sana yaşını sormadık. Fakat verdiğin cevaplardan anlıyoruz ki sen henüz kendini çok genç hissediyorsun. Zaman zaman sorumluluklardan kaçıyor, hayatın gerçeklerinden saklanıyorsun. Önemli kararlar sana endişe veriyor, hayatında hep güvenecek birisini arıyorsun. Tıpkı çocukken ebeveynlerinin elini bırakmayan bir çocuk gibi. Senin içinde bir çocuk yaşıyor aslında. Sen kaç yaşında olursan ol o çocuğu önceliğin haline getiriyorsun. Sen önce o çocuğu mutlu etme derdindesin. Zaten senin bu hayattan istediğin tek şey de mutluluk. Ne gerek öyle sorumluluklara, büyük kararlara, streslere, yalnızlıklara...Şöyle gül gibi geçinip gidemiyor muyuz? İşte sen tam da bu düşüncelerin nedeniyle büyümeyi reddediyorsun aslında. Büyüklerin dünyasında masumluğunun kirleneceğini düşünüyor, ezileceğini hissediyorsun. Her ne kadar bu özelliklerin seni çok özel birisi kılsa da, biraz hayatın da hayatın gerçeklerine odaklanmaya çalış, olur mu?

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