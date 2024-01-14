Sen Büyüdün mü?

İyi bir haberimiz var: Sen daha büyümemişsin! Aslına bakarsan, kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Farkındaysan bu testte sana yaşını sormadık. Fakat verdiğin cevaplardan anlıyoruz ki sen henüz kendini çok genç hissediyorsun. Zaman zaman sorumluluklardan kaçıyor, hayatın gerçeklerinden saklanıyorsun. Önemli kararlar sana endişe veriyor, hayatında hep güvenecek birisini arıyorsun. Tıpkı çocukken ebeveynlerinin elini bırakmayan bir çocuk gibi. Senin içinde bir çocuk yaşıyor aslında. Sen kaç yaşında olursan ol o çocuğu önceliğin haline getiriyorsun. Sen önce o çocuğu mutlu etme derdindesin. Zaten senin bu hayattan istediğin tek şey de mutluluk. Ne gerek öyle sorumluluklara, büyük kararlara, streslere, yalnızlıklara...Şöyle gül gibi geçinip gidemiyor muyuz? İşte sen tam da bu düşüncelerin nedeniyle büyümeyi reddediyorsun aslında. Büyüklerin dünyasında masumluğunun kirleneceğini düşünüyor, ezileceğini hissediyorsun. Her ne kadar bu özelliklerin seni çok özel birisi kılsa da, biraz hayatın da hayatın gerçeklerine odaklanmaya çalış, olur mu?