Semiramis Pekkan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Semiramis Pekkan Filmleri ve Hayatı

Semiramis Pekkan, henüz 15 yaşındayken ünlü oyuncu Fikret Hakan ile evlenmiş ancak bu evlilik aynı yıl sona ermiştir. 1978 yılında Milliyet Gazetesi’nin sahibi Ercüment Karacan ile evlenen Pekkan’ın bu birliktelikten Emir adında bir oğlu olmuştur.

Ne yazık ki Emir, 5 yaşındayken lösemi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu büyük acı, çiftin 1986’da boşanmasına neden olmuştur. Aynı yıl Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile evlenen Semiramis Pekkan’ın bu evlilikten Zoran adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Çift 2000 yılında boşansa da birlikte yaşamaya devam etmiştir.