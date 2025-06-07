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Semiramis Pekkan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Semiramis Pekkan Filmleri ve Hayatı

Semiramis Pekkan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Semiramis Pekkan Filmleri ve Hayatı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 12:28

Ajda Pekkan’ın kardeşi olarak tanınan Semiramis Pekkan, müzik ve sinema dünyasında iz bırakan isimlerden biridir. 1960’lı yıllarda sinemaya adım atmıştır. Ardından müzik kariyerine yönelmiş ve Altın Plak ödülleri kazanmıştır. Özel hayatı, evlilikleri ve yaşadığı trajedilerle de gündeme gelmiştir. Peki Semiramis Pekkan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde rol aldı?

İşte detaylar...

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Semiramis Pekkan Kimdir?

Semiramis Pekkan Kimdir?

Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sanat dünyasının güçlü ismi Ajda Pekkan’ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, Boşnak kökenli bir ailenin en küçük ferdidir. Babası subay Rıdvan Bey, annesi ise ev hanımı Nevin Hanım’dır. Çamlıca Kız Lisesi’nden mezun olan sanatçı, hem müzik hem sinema alanında önemli işlere imza atmıştır. Pekkan, aynı zamanda Emir ve Zoran adında iki çocuk annesidir.

Semiramis Pekkan Kaç Yaşında?

1948 doğumlu olan Semiramis Pekkan, 2025 yılı itibarıyla 76 yaşındadır.

Semiramis Pekkan Nereli?

İstanbul doğumlu olan Semiramis Pekkan, aslen Boşnak kökenlidir.

Semiramis Pekkan’ın Kariyer Başlangıcı

Semiramis Pekkan’ın Kariyer Başlangıcı

Semiramis Pekkan, oyunculuk kariyerine 1964 yılında Tunç Başaran’ın yönetmenliğini yaptığı “Kara Memed” filmiyle başlamıştır. 1965-1966 yılları arasında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak sahne almıştır. Müzik dünyasına ise 1968 yılında adım atan Pekkan, ilerleyen yıllarda iki Altın Plak ödülü kazanmıştır. Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketleriyle üç albüm ve çok sayıda 45’lik plak yayımlamıştır. Evliliklerinin ardından sahneye ve sinemaya ara vermiştir.

Semiramis Pekkan’ın Özel Hayatı

Semiramis Pekkan’ın Özel Hayatı

Semiramis Pekkan, henüz 15 yaşındayken ünlü oyuncu Fikret Hakan ile evlenmiş ancak bu evlilik aynı yıl sona ermiştir. 1978 yılında Milliyet Gazetesi’nin sahibi Ercüment Karacan ile evlenen Pekkan’ın bu birliktelikten Emir adında bir oğlu olmuştur. 

Ne yazık ki Emir, 5 yaşındayken lösemi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu büyük acı, çiftin 1986’da boşanmasına neden olmuştur. Aynı yıl Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile evlenen Semiramis Pekkan’ın bu evlilikten Zoran adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Çift 2000 yılında boşansa da birlikte yaşamaya devam etmiştir.

Semiramis Pekkan’ın Yer Aldığı Filmler

Semiramis Pekkan’ın Yer Aldığı Filmler

  • Kara Memed (1964)

  • Artık Düşman Değiliz (1965)

  • Nuh'un Gemisi (1966)

  • Gaddarlar (1966)

  • Çıtkırıldım (1966)

  • Çılgın Gençlik (1966)

  • Zehirli Hayatlar (1967)

  • Yaprak Dökümü (1967)

  • Söyleyin Genç Kızlara (1967)

  • Pranga Mahkûmu (1967)

  • Ömre Bedel Kız (1967)

  • Krallar Ölmez (1967)

  • Kara Davut (1967)

  • Kader Bağı (1967)

  • Düşman Aşıklar (1967)

  • At Hırsızı Banuş (1967)

  • Ölünceye Kadar (1967)

  • Kalbimdeki Yabancı (1968)

  • Aşka Tövbe (1968)

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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