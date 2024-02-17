Semicenk'ten Gülümseten Taylor Swift Cevabı: "İnşallah Bir Gün Dinleteceğiz."
Semicenk'ten Gülümseten Taylor Swift Cevabı: "İnşallah Bir Gün Dinleteceğiz."
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
Son zamanlara damga vuran Semicenk, dün akşam konseri öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Semicenk'in cevapları sevenlerini güldürdü.
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Son zamanların en popüler şarkıcılarından olan Semicenk dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.
Bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla Türkiye'nin en çok dinlenilen şarkıcıları arasına giren Semicenk konser öncesi muhabirlerle sohbet etti.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Semicenk, geniş yaş aralığındaki seyirci kitlesini "olgun ruhuna ve şarkılarına" bağladı ve tüm dinleyicilerine teşekkür etti.
Her ay yeni bir şarkıyla dinleyicilerle buluştuğu kendisine hatırlatılan Semicenk, "Sürekli çalışıyoruz. İşimiz bu. Başka hiçbir şey yapmıyorum." dedi.
Semicenk'in, son zamanlarda dünyada en çok konuşulan isimlerden olan Taylor Swift ile ilgili soruya verdiği cevap ise sevenlerini güldürdü.
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Semicenk, muhabirlerin "Dijital müzik platformlarının zirvesinde aylardır, dünyada Taylor Swift, Türkiye'de Semicenk var. O da sizi dinliyor mudur?" sorusunu "İnşallah bir gün dinleteceğiz." şeklinde yanıtladı.
Röportajda sonrası sahneye çıkan başarılı sanatçının konseri, seyircileri ve sürpriz konuk Cafer Nazlıbaş ile unutulmaz bir gece oldu.
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