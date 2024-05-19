Selen Hemşirenin Hastanedeki ‘Gizemli’ Ölümünden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Beylikdüzü’nde özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören dedesi için refakatçi olarak kalan ve bu sırada hastanede çalışan doktor Fatih A.'nın koluna enjekte ettiği iğne sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen hemşire Selen Bilgin'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bilgin'in hastanede bir odaya girdiği, 20 dakika sonra ise Fatih A.'nın peşinden girdiği anlar yer aldı.