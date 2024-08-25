Seksting Esnasında Partnerinin Nabzını Yükseltecek Cümleyi Söylüyoruz!

Partnerin eğer boyun bölgesinden tahrik oluyorsa bu cümle seksting için iyi bir başlangıç cümlesi olabilir! Ona ilk önce onu arzuladığını ima eden cümleler kurduktan sonra bu cümleyi kurman, onu yükseltecek ve o da seni arzulayacak diye düşünüyoruz. Merak etme, bu mesajların hepsi aramızda kalacak! 😛