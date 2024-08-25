Seksting Esnasında Partnerinin Nabzını Yükseltecek Cümleyi Söylüyoruz!
Seksting Esnasında Partnerinin Nabzını Yükseltecek Cümleyi Söylüyoruz!
Aşk mektuplarının yerini seksting dediğimiz olay almaya başladı! Mesajlaşırken cinselliğin ön planda olduğu seksting durumunda partnerini etkileyecek cümleyi söylüyoruz!
Merak etme, aramızda kalacak. 😛
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1. Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.
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2. Partnerinle ne zamandır berabersiniz?
3. Bu süre içerisinde hiç büyük tartışmalar yaşadınız mı?
4. Peki tartışmalarınızın sebebi genel olarak neydi?
5. Tartışmalardan sonra birbirinizin gönlünü nasıl alıyorsunuz diye sorsak?
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