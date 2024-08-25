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Seksting Esnasında Partnerinin Nabzını Yükseltecek Cümleyi Söylüyoruz!

etiket Seksting Esnasında Partnerinin Nabzını Yükseltecek Cümleyi Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 23:46

Aşk mektuplarının yerini seksting dediğimiz olay almaya başladı! Mesajlaşırken cinselliğin ön planda olduğu seksting durumunda partnerini etkileyecek cümleyi söylüyoruz! 

Merak etme, aramızda kalacak. 😛

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1. Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.

2. Partnerinle ne zamandır berabersiniz?

3. Bu süre içerisinde hiç büyük tartışmalar yaşadınız mı?

4. Peki tartışmalarınızın sebebi genel olarak neydi?

5. Tartışmalardan sonra birbirinizin gönlünü nasıl alıyorsunuz diye sorsak?

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6. Partnerinle hiç uzun bir süre uzak kaldınız mı?

7. Bu süre içerisinde birbirinizi ne kadar özlediniz?

8. Son soruya geldik! Seksting yaparken en sık kullandığın emojiyi seç bakalım!

"Ellerin vücudumda geziniyor şu an..."

Partnerini harekete geçiren o cümle işte bu! İkiniz de temas bağımlısı insanlarsınız, uzak kalmak size hiç iyi gelmiyor. Hep birbirinize dokunmak istiyorsunuz ve sadece 2 gün bile uzak kaldığınızda birbirinizi deli gibi özlüyor ve arzuluyorsunuz. Yalnızca cinsellikte değil, aynı zamanda sosyal yaşantıda da birbirinize temas etmekten çekinmiyorsunuz.

"Boynunu deli gibi öpmek istiyorum!"

Partnerin eğer boyun bölgesinden tahrik oluyorsa bu cümle seksting için iyi bir başlangıç cümlesi olabilir! Ona ilk önce onu arzuladığını ima eden cümleler kurduktan sonra bu cümleyi kurman, onu yükseltecek ve o da seni arzulayacak diye düşünüyoruz. Merak etme, bu mesajların hepsi aramızda kalacak! 😛

"Seni arzularken çok ıslandım..."

İşte seksting esnasında kurulabilecek en can alıcı cümle... Partnerinle seksting esnasında ona ıslandığını söylediğin an sen bile yükseleceksin, emin ol! Çünkü bazen seksting sıkıcı bir hal almaya başlar ve biraz renk katmak gerekir. İşte ihtiyacın olan cümlelerden biri de bu!

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