Şekersiz Bir Yaşamın Tadını Çıkaranların Anlayacağı 12 Durum

Şekerden uzaklaşanların hep dedikleri şey artık çok daha enerjik hissettikleri. Şekeri bıraktıktan sonra sabah daha dinç uyanıyorlar ve gün içinde de hep enerjik oluyorlar. Şekersiz yaşanlar için bu, sadece bir fiziksel enerji değil, aynı zamanda ruhsal olarak da huzurlu hissettiren bir durum. Şekerin anlık yükselttiği enerjiyi ve o sonrasında gelen düşüşleri şekersiz yaşadığın için sen de dert etmiyorsun zaten.