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Şekersiz Bir Yaşamın Tadını Çıkaranların Anlayacağı 12 Durum

etiket Şekersiz Bir Yaşamın Tadını Çıkaranların Anlayacağı 12 Durum

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 10:01

Tatlılara hayır demek zor gibi geliyor ama aslında şekerden uzak bir hayat yaşamanın birçok iyi yanı var. Şekersiz bir hayatın tadını çıkaranlar bunu en iyi şekilde anlatır elbette. Peki nedir şekersiz bir hayat yaşayanların deneyimleri gelin birlikte bakalım...

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1. Şekersiz hayatın nasıl güzel olacağını en iyi onlar bilir!

Genelde tatlının alternatifi olmadığı düşünülüyor. Ama şekersiz bir hayatın mümkün olduğunu en iyi senin gibi şekersiz yaşanlar bilir. Sürekli 'Canın hiç mi istemiyor?', 'Biraz bile mi yemek istemiyorsun?' sorularına muhatap kalsan da şekersiz yaşam senin için artık bir zorluk değil. Aslında en zorlandığın sürekli teklif edilen tatlılara bahane bulmaya çalışmak!

2. Şekersiz yaşıyorsan tatlı menüsüyle vakit kaybetmiyorsun!

Diyelim arkadaşlarınla dışarıda yemek yiyorsunuz, herkes tatlı seçmeye uğraşırken senin hiiiç bunlarla derdin yok. Yemek siparişini verip arkana yaslanıyorsun. Bu sırada arkadaşların uzun bir süreyi tatlı seçmeye harcıyor oluyor. Sen siparişini verip yemeğini yemeye başlarken arkadaşların hâlâ tatlı seçmeye çalışıyor olabilir. Yani şekersiz yaşamın sayesinde hem vaktin sana kalıyor hem de seçim yapma stresi yaşamıyorsun.

3. Şekersiz yaşam enerji dolu yaşam demek!

Şekerden uzaklaşanların hep dedikleri şey artık çok daha enerjik hissettikleri. Şekeri bıraktıktan sonra sabah daha dinç uyanıyorlar ve gün içinde de hep enerjik oluyorlar. Şekersiz yaşanlar için bu, sadece bir fiziksel enerji değil, aynı zamanda ruhsal olarak da huzurlu hissettiren bir durum. Şekerin anlık yükselttiği enerjiyi ve o sonrasında gelen düşüşleri şekersiz yaşadığın için sen de dert etmiyorsun zaten.

4. Market alışverişi artık çok kolay.

Alışveriş yaparken en çok tatlı reyonunda vakit kaybediyoruz aslında. İşte şekeri hayatından çıkaranlar için vakit kaybı hiç olmuyor. Sadece gerçekten ihtiyacı olan ürünleri alıp tatlı reyonlarından uzak duruyorlar. Temiz içerikli ürünlerle hayatına devam edenlerden biriysen sen bu durumu çok iyi anlarsın. Artık tatlıları vücudundan uzak tuttuğun için market alışverişin hızlıca bitiyor.

5. Tatlı krizi ne demek bilmezler!

Şeker yiyenlerin tatlı krizleri hiç bitmez. Bu tatlı krizleri gün içinde ne kadar vakit alıyor kim bilir. Ama şeker yemeyenler için tatlı krizi diye bir şey yok. Şeker krizi olmadan yaşamanın huzuru çok başka tabii ki. Kriz anları yaşamamak demek aslında çok daha huzurlu yaşamak demek!

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6. Onlar için tatlı tarifleri tek seçenek değil.

Genelde misafir ağırlarken hep tatlı seçeneklere yöneliniyor. Ama aslında tatlı tariflerine alternatif çok fazla tuzlu tarif var. Şekersiz yaşamı seçenler de tatlı tariflerinin tek seçenek olmadığını bize gösteriyorlar. Şeker içermeyen tariflerle misafirlerine adeta show yapıyorlar. Bu tarifleri gören herkes 'Bunu nasıl yaptın?' demekten kendini alamıyor. Bu sayede tuzlu tariflerin tatlının arka planında kalmasının da önüne geçmiş oluyorlar.

7. Şekerli bir şeyler yedikten sonra bir pişmanlık sana da gelmiyor mu?

Şeker yemeye devam edenler için şeker sonrası hep pişmanlık. Tatlı yiyip 'Bunu şimdi niye yedim ki?' duygusunu hepimiz bir kere de olsa yaşıyoruz. İşte tatlıyı bıraktıysan artık bu duygular senden uzak oluyor. Tatlı sonrası yaşanan bu pişmanlıkların önüne geçmeyi şekeri bırakanlar başarıyor. Şekeri bıraktıysan bir iç huzur yaşaman muhtemel.  Bunun yanında tatlıdan sonra şişkinlik ve enerji düşüklüğü gibi hisler de yaşamıyorsun!

8. Şekeri hayatından çıkaranlar herkese ilham oluyor.

Etrafta şekeri hayatından çıkarmış biri varsa o herkese ilham oluyor. Şekersiz hayatı benimseyenler herkes için tam bir ilham kaynağı. Belki de bu kişi sensindir! İlk başta insanlar 'Şekersiz yaşanır mı?' diye yadırgasa da zamanla onlar da senin gibi 'Şekersiz hayat çok iyiymiş!' seviyesine geliyorlar. Tatlı krizi yaşayan arkadaşların senin rahatlığını gördükçe 'Bunun sırrını bize de söyle' diye başının etini yiyebilirler! 😅

9. Şekersiz kahve ya da çayın tadı çok başka!

Şekerli çay ya da kahve içerken aslında şeker içiyorsun. Ama şekeri bir kestin mi o çayın ya da kahvenin tadı nasıl güzel gelecek. İşte şeker olmadığında aslında gerçek kahve ve çayın tadını alabileceksin sonunda. Bu tabii zor bir süreç olabilir, yıllarca alıştığın çayı ya da kahveyi şekersiz içmek zor gelebilir. Ama zamanla buna da alışacaksın ve gerçek lezzetlerine varacaksın!

10. Sosyal medyada gezmek artık eziyet olmaktan çıkıyor.

Sosyal medyada gezerken tatlı resimlerine bakmak şeker yiyenler için büyük işkence. Gördüğün her tatlı fotoğrafında ya da tarifinde tatlı krizleri kaçınılmaz oluyor. Ama şekeri bırakan biri için sosyal meydada dolaşmak eziyet olmuyor elbette. Şekersiz yaşamı tercih edenler sosyal medyada çok daha rahat geziyorlar. Mesela 'Şu tatlıyı mutlaka denemelisin' gönderileri şekeri bıraktıysan seni etkilemiyor bile. Sadece bakıp geçiyorsun, o kadar!

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11. Şekeri bıraktıktan sonra tat alma duygusu hassaslaşıyor.

Şeker bir kere bırakılınca diğer tüm yiyeceklerin tadı daha iyi alınmaya başlanıyor. Yani diğer tatları daha iyi algılamak mümkün oluyor. Hele şekerli bir yiyecek yediğinde onun tadı ne kadar şekerli geliyor. Eskiden kaşık kaşık yenilen tatlılardan bir kaşık alınca bir anda 'Nasıl tatlıymış bu ya!' diye düşünmeden kendini alamıyorsun. Şeker yenmediğinde gerçek lezzetler çok daha iyi algılanabiliyor.

12. Şekersiz de mutlu olmak mümkün!

Şeker yiyenler aslında tatlıları bir mutluluk kaynağı olarak görüyorlar. Ama şekeri bırakınca tatlılar olmadan da mutlu olabilmenin mümkün olduğu görülebiliyor. Yani tatlı bir şeyler yiyerek mutlu olmak yerine gerçek şeylerle mutlu olmanın yollarını arayabilirsin. Tatlılarla anlık sahte mutluluklar yerine daha gerçekçi ve uzun mutluluklarla şekersiz hayatın tadını çıkarabilirsin.

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buffythevampireslayer
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