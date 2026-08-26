Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Zaman Yeni Bir Sayfa Açacaksın?
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Hayatında bazı dönemler vardır, ne kadar devam etmek istesen de artık aynı yerde kalamayacağını hissedersin. Bir ilişki, bir arkadaşlık, bir alışkanlık, bir şehir ya da sadece eski düşüncelerin... Bazen yeni bir sayfa açmak için büyük bir karar değil, içten gelen küçük bir değişim yeterlidir. Peki senin için o değişim ne zaman gerçekleşecek?
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Seçtiğin Tatlılara Göre Ne Zaman Yeni Bir Sayfa Açacaksın?
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