Seçtiğin Animasyonlara Göre Çocuğunun Gelecekteki Mesleği Ne Olacak?
Seçtiğin Animasyonlara Göre Çocuğunun Gelecekteki Mesleği Ne Olacak?
Sevdiğin animasyonlara göre çocuğunun gelecekteki mesleğini öğrenebilirsin! Haydi durma hemen başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hangi animasyon filmindeki dünyada yaşamak isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bu karakterlerden hangisi favorin?
3. Çocuğun hangi süper güce sahip olsun isterdin?
4. Hangi animasyon şehrinde tatil yapmak isterdin?
5. Çocuğunun gelecekteki evcil hayvanı hangi animasyon karakteri olsun istersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın