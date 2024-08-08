Seçtiğin Animasyonlara Göre Çocuğunun Gelecekteki Mesleği Ne Olacak?

Sanat dünyasına adım atacak bir yetenek yetiştiriyorsun! Seçtiğin animasyonlar, çocuğunun yaratıcılığına ve sanatsal becerilerine vurgu yapıyor. Onun için duygularını ifade etmek ve dünyaya kendi bakış açısını sunmak çok önemli. Tıpkı Ratatouille’daki Remy gibi, çocuğun da tutkusunu ve yeteneğini kullanarak kendini sanatsal bir platformda ifade edecek ve başkalarına ilham verecek