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Seçimlerine Göre Partnerinle Nasıl Bir Piknik Yapman Gerektiğini Söylüyoruz!

etiket Seçimlerine Göre Partnerinle Nasıl Bir Piknik Yapman Gerektiğini Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 22:01

Eğer partnerinle nasıl bir piknik yapman gerektiği konusunda kafan karışıksa doğru yerdesin! Seçimlerine göre nasıl bir piknik yapman gerektiğini testin sonunda söyleyeceğiz.

Eşyalarınızı hazırlayın, pikniğe gidiyorsunuz! 🧺🌸🌳

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1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Söyle bakalım, şu deniz manzaralarından hangisini seçersin?

3. Güzel seçim! Peki hangi hava seni huzurlu hissettiriyor?

4. Şu masalardan hangisinden saatlerce kalkmazsın diye sorsak?

5. Sence ilk buluşma nerede olmalı?

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6. Şimdi partnerine bir demet çiçek alman gerekiyor. Hangi çiçeği seçersin?

7. Partnerinle sık kurduğun iletişim şeklini seç bakalım!

8. Son soruya geldik! Partnerinin en çok neresini seviyorsun?

Rahat bir yerde denemediğiniz tatları deneyebileceğiz bir piknik!

Rahat bir yerde denemediğiniz tatları deneyebileceğiz bir piknik!

Seçimlerine göre partnerinle daha önce denemediğiniz tatların eşlik edeceği bir piknik yapmalısınız! İkiniz de farklılıkları seviyorsunuz ve görünüşe göre uzun zamandır berabersiniz. Zaten pek çok şeyi beraber yapmışsınız, bir sonraki pikniğinizde hiç denemediğiniz peynir, kraker, atıştırmalık ve içecekleri deneyerek keyifli bir piknik yapabilirsiniz.

Göl kenarında tatlı bir piknik!

Göl kenarında tatlı bir piknik!

Seçimlerine göre baş başa pek vakit geçirememiş gibisiniz. Bu yüzden hem dinlenmek hem de beraber keyifli vakit geçirmek istiyorsunuz. Bir sonraki pikniğiniz de göl kenarında sakin bir yerde olmalı diye düşündük. Bisiklet sürerek piknik alanına gitmek daha keyifli olabilir ama şart değil, arabayla giderken de eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Kumsalda sıcacık bir piknik yapmalısınız!

Kumsalda sıcacık bir piknik yapmalısınız!

Seçimlerine göre deniz kenarında piknik yapmak size iyi gelecek ve yaralarınızı saracak. Havanın güzel olduğu bir gün seçin, hazırlığınızı yapın ve kumsalda baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarın. Hem henüz deniz sezonu tam olarak açılmadığı için kumsalda çok az insan olacak, böylelikle baş başa kalma ihtimaliniz daha da yüksek olacak.

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