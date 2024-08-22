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Seçil Erzan’ın Fatih Terim İtirazı: “Neden Kapalı Duruşma?”

Seçil Erzan’ın Fatih Terim İtirazı: “Neden Kapalı Duruşma?”

seçil erzan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 13:51

Aralarında spor camiasından birçok ünlü ismin bulunduğu kişileri yüksek kar marjıyla dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan bankacı Seçil Erzan’ın avukatı, geçtiğimiz günlerde davada “müşteki” sıfatıyla ifade veren Fatih Terim için kapalı duruşma yapılmasına itiraz etti.

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Banka müdürü Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi spor camiasının tanınan isimlerinin de bulunduğu 28 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmaya devam ediyor.

Banka müdürü Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi spor camiasının tanınan isimlerinin de bulunduğu 28 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmaya devam ediyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edilen Seçil Erzan davasında Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Bodrum Adliyesi’nde ifade vermişti.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edilen Seçil Erzan davasında Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Bodrum Adliyesi’nde ifade vermişti.

Sanık Erzan’ın avukatı Fatih Terim’in verdiği ifadeye karşı mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.

Sanık Erzan’ın avukatı Fatih Terim’in verdiği ifadeye karşı mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.

Erzan’ın avukatı tarafından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde, kendilerinin duruşmaya katılmaları ve Terim’e soru sorulabilmesi engellenecek şekilde 20 Ağustos tarihinde Terim ve vekillerine tensip kararına aykırı kapalı bir duruşma yapıldığı belirtildi.

Erzan’ın avukatı tarafından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde, kendilerinin duruşmaya katılmaları ve Terim’e soru sorulabilmesi engellenecek şekilde 20 Ağustos tarihinde Terim ve vekillerine tensip kararına aykırı kapalı bir duruşma yapıldığı belirtildi.

Dilekçede Erzan’ın avukatı, bu durumu asla kabul etmediklerini, savunma haklarının kısıtlandığını, Erzan ve avukatının katılımına açık ve önceki celse belirlenen duruşma gününde Terim’in ifadesinin alınmasını talep etti.

Dilekçede Erzan’ın avukatı, bu durumu asla kabul etmediklerini, savunma haklarının kısıtlandığını, Erzan ve avukatının katılımına açık ve önceki celse belirlenen duruşma gününde Terim’in ifadesinin alınmasını talep etti.

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