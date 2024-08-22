Seçil Erzan’ın Fatih Terim İtirazı: “Neden Kapalı Duruşma?”

Aralarında spor camiasından birçok ünlü ismin bulunduğu kişileri yüksek kar marjıyla dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan bankacı Seçil Erzan’ın avukatı, geçtiğimiz günlerde davada “müşteki” sıfatıyla ifade veren Fatih Terim için kapalı duruşma yapılmasına itiraz etti.