Sayısalcılar Buraya: Bu YKS Sayısal Testinde Kaç Net Yapacaksın?
Sayısalcılar Buraya: Bu YKS Sayısal Testinde Kaç Net Yapacaksın?
Sınava hazırlanıyor ya da şimdiki üniversite sınavlarında kaç net yapacağını merak ediyorsan bu test tam sana göre!
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk soruyla başlayalım! Kök 49 kaçtır?
2. Bir dik üçgenin dik kenarları sırasıyla 6 ve 8 birim ise hipotenüs uzunluğu kaç birimdir?
3. Bir paralelkenarın alanı 48 birimkare ve tabanı 8 birim ise bu tabana ait yüksekliği kaç birimdir?
4. 2, 3, 5, 8, 12, 17, ... şeklinde devam eden sayı dizisinin bir sonraki terimi kaçtır?
5. Bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa bu cismin durumu nedir?
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6. Bir aracın hızı 30 m/s iken 10 s boyunca ivmelenmesi sonucunda hızı 50 m/s'ye çıkıyorsa aracın ivmesi nedir?
7. Sodyum ve klorun kimyasal bağ yaparak oluşturduğu bileşik hangisidir?
8. Bir elementin atom numarası 11 atom ağırlığı 23 ise bu element hangisidir?
9. Hücre zarı hangi işlevi yerine getirir?
10. Hangisi protein sentezinde görev alan bir organel değildir?
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