Savaş Bir Bukalemundur: İran’da Renk Değiştirdi, Henüz Ölmedi

İran misilleme başlattı. Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapattı. Körfez'deki ABD üslerini hedef aldı. İsrail'e füze yağdırdı. Yemen'den ve Lübnan'dan ek cepheler açıldı. Petrol 73 dolardan 107 dolara fırladı. Küresel enerji piyasaları titredi.

40 gün böyle geçti. Sonra 8 Nisan 2026'da, Pakistan'ın arabuluculuğuyla iki haftalık geçici bir ateşkes ilan edildi. Bu yazıyı o ateşkesin üçüncü gününde yazıyorum.

Savaş durdu mu? Hayır. Renk değiştirdi.

Bukalemun Devrede: Savaş Neden Bu Kadar Şekil Değiştirdi?

Clausewitz bukalemun benzetmesini şunu anlatmak için kullanmıştı: Savaş sabit bir olgu değildir. Her tarihsel bağlamda, her siyasi konjonktürde farklı bir biçim alır. Bunu somutlaştırayım.

28 Şubat'ta bu savaş, liderlik suikastı üzerine kurulu bir 'hızlı bitirme' harekâtı olarak tasarlanmıştı. Hamaney ölsün, rejim çöksün, halk sokağa çıksın, iş bitsin. Klasik 'kafayı kes, gövde düşer' mantığı.

Olmadı.

Devrim Muhafızları güçlendi. Yeni lider Mücteba Hamaney, babasının suikastını iktidarını pekiştirme aracına dönüştürdü. Sokağa çıkmalarını bekledikleri halk ise dışarıdan gelen saldırı karşısında milliyetçi bir refleksle kapandı. Milliyetçilik, dini baskıdan çok daha güçlü bir seferberlik aracı olabilir — bu siyaset biliminin birinci sınıf dersidir ama galiba Washington'daki danışmanlar o dersi kaçırmış.

Ardından savaş yeniden biçimlendi. Önce füze altyapısını çökertme harekâtına döndü, sonra enerji tesisleri tartışmasına evrildi, ardından nükleer tesisler sahneye girdi. Ve 40. günde diplomatik müzakere masasına taşındı.

Bukalemun kırk günde dört farklı renk gösterdi.

Siyaset Her Zaman Oradaydı

Şimdi ikinci Clausewitz cümlesine gelelim: Savaş, siyasetin devamıdır.

Bu cümle çoğu zaman yanlış anlaşılır. Sanki 'savaş başlayınca siyaset biter; tank, top, tüfek konuşur' gibi yorumlanır. Hayır. Tam tersi. Clausewitz'in söylediği şudur: Savaş, siyasi hedefin peşindeki bir araçtır. Hiçbir zaman siyasetten bağımsız değildir.

Trump, 'İran medeniyetine son vereceğim' diyordu. Birkaç gün sonra masaya oturdu. Neden? Çünkü Hürmüz kapalıydı, petrol fiyatları ABD seçmenini sıkıştırıyordu, Kongre rahatsızlığını dile getiriyordu, Körfez müttefikleri huzursuzdu. Siyaset, askeri hesabın önüne geçti.

İran'ın 10 maddelik ateşkes planı şunları talep ediyordu: Yaptırımların kaldırılması, nükleer zenginleştirme hakkının tanınması, saldırmazlık taahhüdü, Hürmüz üzerinde kalıcı kontrol. Bunlar müzakere masasındaki açılış pozisyonları. Maksimalist ama akılsız değil. 'Ne kadar çok istersen o kadar çok alırsın' prensibi. Trump bu listeyi 'oldukça iyi görünüyor' diyerek karşıladı ve müzakereler için zemin saydı.

Tahran'ın hesabı şuydu: Askeri olarak tam anlamıyla yenilmedim. Rejim ayakta. Hürmüz kozum var. Masada güçlü oturabilirim.

Washington'ın hesabı şuydu: Hedeflerin hiçbirine tam ulaşamadım. Seçmen baskısı var. Çıkış stratejisi lazım. Masaya oturmak zayıflık değil, siyasi akıl.