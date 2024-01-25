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Satmaya Çalışırken Yakayı Ele Verdiler! Kahramanmaraş'ta 1300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi

Satmaya Çalışırken Yakayı Ele Verdiler! Kahramanmaraş'ta 1300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi

Kahramanmaraş
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 09:07

Kahramanmaraş'ta bir tarihi eserin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda 1300 yıllık olduğu düşünülen deri üzerine yazılmış Tevrat ele geçirdi.  

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin elindeki bir tarihi eseri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin elindeki bir tarihi eseri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu adresleri tespit edilen F.K. (55) ve S.A.A. (49) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu adresleri tespit edilen F.K. (55) ve S.A.A. (49) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramasında 1300 yıllık olduğu tahmin edilen, deri üzerine yazılmış tarihi Tevrat ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramasında 1300 yıllık olduğu tahmin edilen, deri üzerine yazılmış tarihi Tevrat ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K. ve S.A.A.'nın sorgulanmak üzere karakola götürüldüğü öğrenilirken, tarihi Tevrat koruma altına alındı. Ekiplerin soruşturması sürüyor.

Gözaltına alınan F.K. ve S.A.A.'nın sorgulanmak üzere karakola götürüldüğü öğrenilirken, tarihi Tevrat koruma altına alındı. Ekiplerin soruşturması sürüyor.

Tarihi Tevrat'ın iç sayfalarından görüntüler 🎥

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