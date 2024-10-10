Şaşırtıcı Ama Gerçek: Düzenli Cinsel Hayatın İnsan Sağlığına 12 Faydası

Düzenli cinsellik beraberinde haz ve mutluluk getirir. Özellikle uyku öncesi vücudun bu şekilde rahatlaması ise düzensiz ve kalitesiz uyku ile savaşırken mucizeler yaratabilir. Çünkü ilişki esnasında salgılanan hormonlar bedene mutluluk ve rahatlama getirir, bu da uykuya daha kolay dalma ve dinlenerek uyanma gibi olumlu etkiler yapar. Yani, güne enerjik ve mutlu başlamanın sırrı da yine düzenli cinsellikle mümkün olabilir. 😘