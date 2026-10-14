Şarkıcı Alpay Kimdir? Şarkıcı Alpay Neden Vefat Etti? Kaç Yaşındaydı, Nereli?
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Türk pop müziğinin öncü isimlerinden Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi 14 Ekim'de gazeteci Nasuh Bektaş'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.
'Eylül'de Gel' ve 'Fabrika Kızı' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının nereli olduğu, kaç yaşında vefat ettiği ve müzik kariyeri merak ediliyor. İşte Alpay'ın hayatı ve müzik kariyeri...
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Şarkıcı Alpay Kimdir?
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Şarkıcı Alpay Neden Vefat Etti?
Şarkıcı Alpay Kaç Yaşındaydı, Nereli?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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