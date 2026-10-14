Şarkıcı Alpay Kimdir? Şarkıcı Alpay Neden Vefat Etti? Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Alpay, müzik kariyerine 1960'larda adım attı. 1964'te kendi müzik grubunu kurdu ve aynı yıl 45'lik plak çıkardı. Üç Hürel grubuyla da çalıştı.

Sanatçı, Fransız şanson ve Napoliten şarkılarını Türkçeye uyarlamasıyla tanındı. Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de şarkı olarak seslendirdi. Kariyeri boyunca 25'ten fazla albüm yayımladı.

Alpay Gezi Parkı Olayları İçin Hangi Şarkıyı Yazdı?

Gezi Parkı olaylarında Ankara'da hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için 'Ethem'in Sessiz Çığlığı' adlı şarkıyı yazdı.