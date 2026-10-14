article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şarkıcı Alpay Kimdir? Şarkıcı Alpay Neden Vefat Etti? Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Şarkıcı Alpay Kimdir? Şarkıcı Alpay Neden Vefat Etti? Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 12:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk pop müziğinin öncü isimlerinden Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi 14 Ekim'de gazeteci Nasuh Bektaş'ın sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

'Eylül'de Gel' ve 'Fabrika Kızı' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının nereli olduğu, kaç yaşında vefat ettiği ve müzik kariyeri merak ediliyor. İşte Alpay'ın hayatı ve müzik kariyeri...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı Alpay Kimdir?

Şarkıcı Alpay Kimdir?

Alpay, Türk pop müziğinin öncü şarkıcılarından biri. 1960'larda müziğe başlayan sanatçı, romantik folk ve rock türlerinde deneysel çalışmalar yaptı. Fransız şanson ve İtalyan Napoliten şarkılarını Türkçeye uyarlayarak seslendirdi.

Alpay'ın Gerçek Adı Ne?

Alpay'ın gerçek adı Alpay Nazikioğlu.

Şarkıcı Alpay Neden Vefat Etti?

Şarkıcı Alpay Neden Vefat Etti?

Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini gazeteci Nasuh Bektaş, X hesabından 'Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti' sözleriyle duyurdu. Sanatçının ölüm nedeni ve cenaze töreniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Şarkıcı Alpay Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Şarkıcı Alpay Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Alpay, vefat ettiğinde 91 yaşındaydı. Sanatçı, Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya geldi.

Alpay Ankaralı mı?

Evet, Alpay Ankara doğumluydu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi.

Alpay'ın Eğitimi ve Futbol Geçmişi

Alpay'ın Eğitimi ve Futbol Geçmişi

Alpay, ilköğretim ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Alpay Futbolcu muydu?

Müziğe adım atmadan önce futbolla da uğraştı. Ankara Demirspor'da top koşturan sanatçı, ardından Gençlerbirliği'nde profesyonel olarak forma giydi ve Genç Milli Takım'a seçildi.

Alpay'ın Müzik Kariyeri

Alpay'ın Müzik Kariyeri

Alpay, müzik kariyerine 1960'larda adım attı. 1964'te kendi müzik grubunu kurdu ve aynı yıl 45'lik plak çıkardı. Üç Hürel grubuyla da çalıştı.

Sanatçı, Fransız şanson ve Napoliten şarkılarını Türkçeye uyarlamasıyla tanındı. Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de şarkı olarak seslendirdi. Kariyeri boyunca 25'ten fazla albüm yayımladı.

Alpay Gezi Parkı Olayları İçin Hangi Şarkıyı Yazdı?

Gezi Parkı olaylarında Ankara'da hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için 'Ethem'in Sessiz Çığlığı' adlı şarkıyı yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alpay'ın En Bilinen Şarkıları Hangileri?

Alpay'ın En Bilinen Şarkıları Hangileri?

Alpay'ın en bilinen şarkıları şunlar:

  • Eylül'de Gel

  • Fabrika Kızı

  • Kara Tren

  • Bekledim Yine

Alpay'ın Albümleri Neler?

Alpay'ın Albümleri Neler?

Alpay'ın öne çıkan albümleri:

  • Kirpiklerini Ok Ok Eyle (1965)

  • Cennet Yolu (1968)

  • Asla Bir Daha Sevemem (1969)

  • Bekle Aynı İskelede (1969)

  • Bir Tutam Saç (1969)

  • 7 Dilde Alpay (1973)

  • Aşk (1978)

  • Gitme (1990)

  • Eylül'de Gel Demiştim (1993)

  • Bu Kaçıncı Sevda (1994)

  • Sessiz Kalma (2004)

  • Aşka Dair (2012)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın