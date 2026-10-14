Alpay - Fabrika Kızı Şarkı Sözleri: Alpay Fabrika Kızı Şarkı Sözleri Kime Ait?

Usta sanatçı Alpay'ın seslendirdiği Fabrika Kızı şarkısının sözleri, Bora Ayanoğlu tarafından yazılmıştır. Söylenene göre, Ayanoğlu 1969 yılında bir gazetede Tütün Fabrikasında tütün saran bir kadın fotoğrafı görerek etkilenir ve şarkının sözlerini yazar.

Ayanoğlu'nun dizeleri Alpay tarafından seslendirilir ama Alpay şarkıdan büyük bir başarı beklememektedir.

Şarkı, 1970 yılında ilk 45'lik yayınlandığında büyük bir başarıya ulaşır..Ayanoğlu'nun aktardığına göre 'o dönemlerde tutulan 45'likler 1000-1500 arası satılırken, Fabrika Kızı 1970'te 30 bin satmıştır.' Alpay ve Ayanoğlu'nun kendi kişisel başarısının dışında şarkı, kitleleri duygusal açıdan etkilemiştir.

70'li yıllarda parçanın yakaladığı başarı daha sonraları da devam etmiş ve Ahmet Kaya, Cem Karaca, MFÖ ve Haramiler gibi çeşitli müzisyenler tarafından seslendirilmiştir. Günümüzde de Alpay'ın en sevilen şarkıları arasında yer alır.