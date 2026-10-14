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Alpay - Fabrika Kızı Şarkı Sözleri: Alpay Fabrika Kızı Şarkı Sözleri Kime Ait?

Alpay - Fabrika Kızı Şarkı Sözleri: Alpay Fabrika Kızı Şarkı Sözleri Kime Ait?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 12:25
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Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu özellikle 'Fabrika Kızı'  'Eylül'de Gel' ve “Kara Tren” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınmıştı. Alpay'ın bu efsane şarkıları, ünlü şarkıcının vefatının ardından yeniden gündemimize geldi. 

Alpay'ın Fabrika Kızı isimli şarkısı, Alpay'ın 'Dünden Bugüne' adlı albümünün bir şarkısıdır ve belki de en sevilen eserlerinden biridir.

İşte Fabrika Kızı şarkı sözleri...

Alpay Fabrika Kızı Sözleri

Alpay Fabrika Kızı Sözleri

Gün doğarken her sabah

Bir kız geçer kapımdan

Köşeyi dönüp kaybolur

Başı önde yorgunca

Fabrikada tütün sarar

Sanki kendi içer gibi

Sararkende hayal kurar

Bütün insanlar gibi

Bir evi olsun ister

Birde içmeyen kocası

Tanrı ne verirse geçinir gider

Yeterki mutlu olsun yuvası

Dışarda bir yağmur başlar

Yüreğinde derin sızı

Gözlerinden yaşlar akar

Ağlar fabrika kızı

Oysa yatağında bile

Birgün uyku göremez

İhtiyar anası gibi

Kadınlığını bilemez

Makineler diken gibi

Batar hergün kalbine

Yün örecek elleri

Hergün ekmek derdinde

Gün batarken her akşam

Bir kız geçer kapımdan

Köşeyi dönüp kaybolur

Başı önde yorgunca

Fabrikada tütün sarar

Sanki kendi içer gibi

Sararkende hayal kurar

Bütün insanlar gibi...

Fabrika Kızı Şarkı Sözleri Kime Ait? Fabrika Kızı Şarkısının Hikayesi

Fabrika Kızı Şarkı Sözleri Kime Ait? Fabrika Kızı Şarkısının Hikayesi

Usta sanatçı Alpay'ın seslendirdiği Fabrika Kızı şarkısının sözleri, Bora Ayanoğlu tarafından yazılmıştır. Söylenene göre, Ayanoğlu 1969 yılında bir gazetede Tütün Fabrikasında tütün saran bir kadın fotoğrafı görerek etkilenir ve şarkının sözlerini yazar.

Ayanoğlu'nun dizeleri Alpay tarafından seslendirilir ama Alpay şarkıdan büyük bir başarı beklememektedir.

Şarkı, 1970 yılında ilk 45'lik yayınlandığında büyük bir başarıya ulaşır..Ayanoğlu'nun aktardığına göre 'o dönemlerde tutulan 45'likler 1000-1500 arası satılırken, Fabrika Kızı 1970'te 30 bin satmıştır.' Alpay ve Ayanoğlu'nun kendi kişisel başarısının dışında şarkı, kitleleri duygusal açıdan etkilemiştir.

70'li yıllarda parçanın yakaladığı başarı daha sonraları da devam etmiş ve Ahmet Kaya, Cem Karaca, MFÖ ve Haramiler gibi çeşitli müzisyenler tarafından seslendirilmiştir. Günümüzde de Alpay'ın en sevilen şarkıları arasında yer alır.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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