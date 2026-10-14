Alpay - Fabrika Kızı Şarkı Sözleri: Alpay Fabrika Kızı Şarkı Sözleri Kime Ait?
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Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu özellikle 'Fabrika Kızı' 'Eylül'de Gel' ve “Kara Tren” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınmıştı. Alpay'ın bu efsane şarkıları, ünlü şarkıcının vefatının ardından yeniden gündemimize geldi.
Alpay'ın Fabrika Kızı isimli şarkısı, Alpay'ın 'Dünden Bugüne' adlı albümünün bir şarkısıdır ve belki de en sevilen eserlerinden biridir.
İşte Fabrika Kızı şarkı sözleri...
Alpay Fabrika Kızı Sözleri
Fabrika Kızı Şarkı Sözleri Kime Ait? Fabrika Kızı Şarkısının Hikayesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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