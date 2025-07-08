Şarj Yüzdene Göre Hangi Sosyal Medya Platformusun?
Gün içinde telefonunun şarj durumu bazen ruh halimizi ve bazen de sosyal medya alışkanlıklarımızı yansıtabiliyor. Biz de şarj yüzdenden yola çıkarak hangi sosyal medya platformuna daha çok benzediğini tahmin etmeye çalışacağız. Hazırsan başlayalım!
Şarj yüzden hangisine daha yakın?
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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