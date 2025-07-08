Şarj Yüzdene Göre Hangi Sosyal Medya Platformusun?

Instagram senin için sadece fotoğraf bakıp paylaşmaktan öte bir yer. Story, reels, DM derken platformun etinden sütünden yararlanıyorsun. Arkadaşlarının ne yaptığı, kimin nereye gittiği ya da hangi mekanın popüler olduğu... Hepsi radarında. Telefonun buna ne kadar dayanır bilinmez ama senin durmaya niyetin yok gibi. Şarjın da bu yüzden ortalarda dolaşıyor.