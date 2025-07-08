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Şarj Yüzdene Göre Hangi Sosyal Medya Platformusun?

etiket Şarj Yüzdene Göre Hangi Sosyal Medya Platformusun?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 16:31

Gün içinde telefonunun şarj durumu bazen ruh halimizi ve bazen de sosyal medya alışkanlıklarımızı yansıtabiliyor. Biz de şarj yüzdenden yola çıkarak hangi sosyal medya platformuna daha çok benzediğini tahmin etmeye çalışacağız. Hazırsan başlayalım!

Şarj yüzden hangisine daha yakın?

TikTok

TikTok

TikTok’un o sonsuz video döngüsüne bir kez girince çıkamıyorsun. Sabah gözünü açar açmaz ya da gece yatmadan hemen önce “Sadece 5 dakika bakacağım.” diyorsun ama fark etmeden saatler geçiyor. Telefonun sana ayak uyduramasa da sen hala challenge’tan challenge’a koşuyorsun. Bu bitmek tükenmek bilmeyen enerjine de başka platformun dayanabileceğini sanmıyoruz!

Instagram

Instagram

Instagram senin için sadece fotoğraf bakıp paylaşmaktan öte bir yer. Story, reels, DM derken platformun etinden sütünden yararlanıyorsun. Arkadaşlarının ne yaptığı, kimin nereye gittiği ya da hangi mekanın popüler olduğu... Hepsi radarında. Telefonun buna ne kadar dayanır bilinmez ama senin durmaya niyetin yok gibi. Şarjın da bu yüzden ortalarda dolaşıyor.

YouTube

YouTube

YouTube'un sunduğu uzun içerikleri seviyorsun ve bu da seni hemen ele veriyor. Bir videoyla başlıyor, sonra önerilen videolar zinciri seni bambaşka yerlere götürüyor. Hem öğrenmeye hem de eğlenmeye açıksın. Bazen bir belgesel, bazen iki saatlik bir röportaj... Sen “Bir şey izlemeden uyuyamam.” diyenlerdensin ve telefonun şarjı da haliyle bundan nasibini alıyor.

WhatsApp

WhatsApp

Senin için telefon demek iletişim demek. WhatsApp ise senin birincil sosyal mecran. Gün içinde binbir konuşmanın döndüğü gruplarında mesajlaşma, ses kayıtları, linkler ve fotoğraflaşmalar asla bitmiyor… Sohbet senin oksijenin gibi olduğundan şarjının bu kadar az olmasını hiç garipsemiyoruz.

X

X

Telefonun şarjının bu kadar düşük olmasının bir nedeni de gündemi her an takip etmek istiyor oluşundan geliyor. Twitter gibi kısa, net ve biraz da keskin içerikleri sevsen de sosyal medya senin için bağımlılık değil bir araç olsa da yaşananlarla ilgili bir iki tweet atmadan duramıyorsun. Bu yüzden telefonunun şarjını suçlama deriz...

Facebook

Facebook

Facebook’ta uzun uzun dolanmaktan şarjın biraz azalmış gibi sanki... Belki çok paylaşım yapmıyorsun ama arkadaşlarının gönderilerine göz atıyor, eski fotoğraflara bakıyor, gruplarda dolaşıyorsun. Sosyal medyayı biraz nostalji biraz da bağlantıda kalmak için kullanıyorsun. Hala orada olman gerçek bir sadakat göstergesi.

LinkedIn

LinkedIn

Telefonun biraz yavaşlasa da endişelenme çünkü LinkedIn gibi enerjini kariyerine, network’üne ve profesyonel gelişimine ayıran birisin. Sosyal medyada saatlerce takılmak yerine yeni fırsatlar yakalamak, yeteneklerini göstermek ve iş dünyasındaki bağlantılarını güçlendirmek peşindesin. Telefonunu sadece eğlence değil yatırım olarak görür, paylaşımlarını düşünerek yapar, profilini özenle güncellersin. Şarjın bu yüzden biraz hızlı tükeniyor olabilir ama dert etme sonuçta sosyal medyayı önemli bir iş için kullanıyorsun.

Pinterest

Pinterest

Sen sosyal medyada saatler harcamayı pek sevmeyen, daha çok keyfine göre girip çıkanlardansın. Pinterest gibi ilham verici, sakin ve düzenli bir platform tam sana göre. Belki gün içinde birkaç görsel kaydedip çıkıyorsun belki de yeni tarif ya da dekor fikirlerine göz atıyorsun. O yüzden telefonun şarjı da enerjin de her zaman yüksek kalıyor!

Snapchat

Snapchat

Telefonunun şarjın neredeyse tam çünkü gün içinde birkaç Snap atıp bir iki filtreyle hikaye yüklemekten fazlasını yapmıyorsun. Günün büyük bir bölümünü pasif geçirmeyi tercih edenlerdensin. Sevdiğin her anı paylaşırsın ama anı yaşamayı da bilirsin, yani iyi bir kare yakalayacaksın diye önünde yaşananları kaçıracak biri değilsin.

Reddit

Reddit

Senin sosyal medya anlayışın biraz daha deneyimlere yönelik. Reddit gibi platformlarda gezinmeyi seviyorsun çünkü orada herkesin bir fikri var ve bu seni besliyor. Yazılanlara sadece bakmakla kalmıyor, okuyor, tartıyor, hatta bazen yorum da yapıyorsun. Belki sosyal medyada çok görünür değilsin ama telefonun arka planda hep çalışıyor.

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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