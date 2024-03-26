Sanayideki Ücretlerin Değişimi Verilere Nasıl Yansıdı?
Sanayideki Ücretlerin Değişimi Verilere Nasıl Yansıdı?
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan saatlik ücretlere göre, sanayide reel birim ücret endeksi 2023 yılında artarken, dolar bazında 2009-2016 yıllarının altına indi.
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Enflasyondaki yükselişle artan ücretler, özellikle ekonomi yönetimi ve işverenlerin gündeminden düşmüyor.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine, sanayide birim ücret endeksinin 2023 yılı verileri durumu ortaya koydu.
Çalışılan saate göre yıllık birim ücret endeksi, TL bazında toplam sanayide 2021 yılında 100, 2022'de 102,4, 2023'te de 143,5 oldu.
Sanayide birim ücret endeksi dolar bazında 2022'ye göre yüzde 52 oranında artış kaydederken, Euro bazında da yüzde 47 oranında arttı.
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