Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Sanayideki Ücretlerin Değişimi Verilere Nasıl Yansıdı?

Sanayideki Ücretlerin Değişimi Verilere Nasıl Yansıdı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.03.2024 - 12:38

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan saatlik ücretlere göre, sanayide reel birim ücret endeksi 2023 yılında artarken, dolar bazında 2009-2016 yıllarının altına indi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Enflasyondaki yükselişle artan ücretler, özellikle ekonomi yönetimi ve işverenlerin gündeminden düşmüyor.

Enflasyondaki yükselişle artan ücretler, özellikle ekonomi yönetimi ve işverenlerin gündeminden düşmüyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından TÜİK ve Gelir İdaresi Başkanlığı verileri üzerinden hesaplanan ücretler ortaya çıktı. 

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, birim ücret endeksi, uluslararası fiyat rekabet gücü için de bir ölçü olurken, çalışılan saat başına işgücü maliyeti de işgücü verimliliğiyle ölçülebiliyor.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine, sanayide birim ücret endeksinin 2023 yılı verileri durumu ortaya koydu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine, sanayide birim ücret endeksinin 2023 yılı verileri durumu ortaya koydu.

2015 yılı baz alınarak yapılan hesaplamada, 2023 yılı ilk çeyreğinde sanayide birim ücret endeksi 2022'ye göre 101,7'den 161,7’ye çıktı. Çeyrekler değiştikçe de erime görüldü. 

İmalat sanayiinde de 2022 ilk çeyrekte 101,4 olan endeks, 2023 ilk çeyrekte 160,9 oldu.

Çalışılan saate göre yıllık birim ücret endeksi, TL bazında toplam sanayide 2021 yılında 100, 2022'de 102,4, 2023'te de 143,5 oldu.

Çalışılan saate göre yıllık birim ücret endeksi, TL bazında toplam sanayide 2021 yılında 100, 2022'de 102,4, 2023'te de 143,5 oldu.

Toplam sanayideki artış yüzde 40 olurken, en yüksek artış madencilik ve enerji sektörlerinden gerçekleşti.

Sanayide birim ücret endeksi dolar bazında 2022'ye göre yüzde 52 oranında artış kaydederken, Euro bazında da yüzde 47 oranında arttı.

Sanayide birim ücret endeksi dolar bazında 2022'ye göre yüzde 52 oranında artış kaydederken, Euro bazında da yüzde 47 oranında arttı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın