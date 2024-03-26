Sanayideki Ücretlerin Değişimi Verilere Nasıl Yansıdı?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından TÜİK ve Gelir İdaresi Başkanlığı verileri üzerinden hesaplanan ücretler ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, birim ücret endeksi, uluslararası fiyat rekabet gücü için de bir ölçü olurken, çalışılan saat başına işgücü maliyeti de işgücü verimliliğiyle ölçülebiliyor.