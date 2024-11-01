Sana Özenen Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Sana Özenen Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Sana özenen kişinin ismini söylüyoruz!
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sosyal ortamlarda genellikle nasıl bir rol üstlenirsin?
4. Birinin seninle aynı şekilde giyinmesi seni rahatsız eder mi?
5. Peki hangi konuda iddialısın?
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6. Birinin seni kıskandığını nasıl anlarsın?
7. Peki sen fazla sosyal biri misin?
8. Burcunu seçer misin?
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
Sana özenen kişinin ismi;👇
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