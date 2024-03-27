Görüş Bildir
Haberler
Test
Sana Gizliden Gizliye Düşman Olan Biri Var mı?

Sana Gizliden Gizliye Düşman Olan Biri Var mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
27.03.2024 - 12:01

Sena gizliden gizliye düşman olan biri var mı?

Haydi testeee!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım hangi özellikteki insan senin yanında olamaz?

4. Zamanında birine kötü bir şey yaptın mı?

5. Sen neyi affetmezsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Önünde çok fazla engel var mı?

7. Peki daha önce sevmediğin birine yakın olup çok seviyormuş gibi yaptın mı?

8. Son olarak sırlarını anlattıktan sonra pişmanlık duyar mısın?

Senin düşmanın yok!

Düşmanlık kavramı senin lügatinde yok. Hayatını bir açık kitap gibi sergilemekten hoşlanan biri değilsin. Herkesle dost olmayı tercih ediyorsun, çünkü kimseye karşı bir düşmanlık hissi beslemek için hiçbir nedenin yok. Hayatının detaylarını çok fazla ortaya koymuyorsun ve bu durum, seninle ilgili merak uyandırıyor. Kendini anlatmayı sevmediğin kadar, başkalarının hayatlarına da fazla karışmayı tercih etmiyorsun. Kıskançlık duygusu sana yabancı, ne kıskanıyor ne de kıskanılmayı arzuluyorsun. Seninle ilgili en çekici nokta belki de bu gizemli hava ve tarafsız duruşun. Kendine özgü bu tarzınla, herkesin ilgisini çekmeyi başarıyorsun.

Senin düşmanın var!

Bir düşmanın olduğunu biliyor musun? Evet, hayatının bu kıvrımlı yollarında, sen farkında olmasan da, bir hayli düşman edinmişsin. İçten içe, dıştan dışa, sen tam bir bütünsün. Seninle aynı düşüncelere sahip olmayan birçok kişi, senin bu bütünlüğünü kıskanıyor. Bir hikayen var, bir anın, bir yaşanmışlık var ve sen bunu öylesine, içtenlikle, güvenle anlatıyorsun ki, bu samimiyetin bazen bir başkasının gözüne batıyor. İşte tam da bu yüzden bir düşmanın var. Çünkü seni kıskanan, seninle aynı düşüncelere sahip olmayan, senin bu samimiyetini hazmedemeyen birçok kişi var. Ve bu kişiler, belki de farkında olmadan, senin düşmanın olmuşlar. Ancak unutma, senin bu bütünlüğün, içtenliğin ve samimiyetin, onların kıskançlıklarını aşan bir güce sahip.

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?