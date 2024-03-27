Sana Gizliden Gizliye Düşman Olan Biri Var mı?
Sana Gizliden Gizliye Düşman Olan Biri Var mı?
Sena gizliden gizliye düşman olan biri var mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım hangi özellikteki insan senin yanında olamaz?
4. Zamanında birine kötü bir şey yaptın mı?
5. Sen neyi affetmezsin?
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6. Önünde çok fazla engel var mı?
7. Peki daha önce sevmediğin birine yakın olup çok seviyormuş gibi yaptın mı?
8. Son olarak sırlarını anlattıktan sonra pişmanlık duyar mısın?
Senin düşmanın yok!
Senin düşmanın var!
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