Sana Gizliden Gizliye Düşman Olan Biri Var mı?

Bir düşmanın olduğunu biliyor musun? Evet, hayatının bu kıvrımlı yollarında, sen farkında olmasan da, bir hayli düşman edinmişsin. İçten içe, dıştan dışa, sen tam bir bütünsün. Seninle aynı düşüncelere sahip olmayan birçok kişi, senin bu bütünlüğünü kıskanıyor. Bir hikayen var, bir anın, bir yaşanmışlık var ve sen bunu öylesine, içtenlikle, güvenle anlatıyorsun ki, bu samimiyetin bazen bir başkasının gözüne batıyor. İşte tam da bu yüzden bir düşmanın var. Çünkü seni kıskanan, seninle aynı düşüncelere sahip olmayan, senin bu samimiyetini hazmedemeyen birçok kişi var. Ve bu kişiler, belki de farkında olmadan, senin düşmanın olmuşlar. Ancak unutma, senin bu bütünlüğün, içtenliğin ve samimiyetin, onların kıskançlıklarını aşan bir güce sahip.