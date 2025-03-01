onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sahur Programları 2025: Hangi Kanalda, Saat Kaçta Sahur Programı Var?

Sahur Programları 2025: Hangi Kanalda, Saat Kaçta Sahur Programı Var?

Ramazan Nihat Hatipoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.03.2025 - 11:17

Bir Ramazan klasiği olarak sahur programları bu sene de yayınlanacak. Peki, Nihat Hatipoğlu, M. Fatih Çıtlak, Halil Necipoğlu gibi isimlerin sunduğu sahur programları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir Ramazan klasiği olarak sahur programları 2025 yılında da yayınlanacak.

Bir Ramazan klasiği olarak sahur programları 2025 yılında da yayınlanacak.

Kanal D, TRT 1, ATV, NOW, Star TV kanallarında 2025 sahur programları yayınlanacak. Peki hangi kanalda, hangi sahur programı var?

2025 Sahur Programları Neler?

2025 Sahur Programları Neler?

Kanal D'de saat 03:45'te M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TRT1'de saat 04:40'ta Sahur Bereketi

ATV'de saat 03:45'te Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Now'da saat 04:15'te Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

Star'da saat 04:15'te Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın