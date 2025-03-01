Sahur Programları 2025: Hangi Kanalda, Saat Kaçta Sahur Programı Var?
Sahur Programları 2025: Hangi Kanalda, Saat Kaçta Sahur Programı Var?
Bir Ramazan klasiği olarak sahur programları bu sene de yayınlanacak. Peki, Nihat Hatipoğlu, M. Fatih Çıtlak, Halil Necipoğlu gibi isimlerin sunduğu sahur programları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Bir Ramazan klasiği olarak sahur programları 2025 yılında da yayınlanacak.
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2025 Sahur Programları Neler?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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