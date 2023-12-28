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Sağlıklı Beslenmeye Başlaman İçin Sana Bir Sır Veriyoruz!

etiket Sağlıklı Beslenmeye Başlaman İçin Sana Bir Sır Veriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 17:01

Sağlıklı beslenmeye başlamak kimileri için çok radikal bir karar olabilir! Ben de başlamak istiyorum ama bir türlü olmuyor diyenlerdensen bu test senin için!

Sağlıklı beslenmeni sağlayacak sırrı söylüyoruz!

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1. Günlük protein ihtiyacını karşılamak için hangisini tercih edersin?

2. Hangi meyve ve sebzeleri sıklıkla tüketiyorsun?

3. Günlük karbonhidrat ihtiyacını karşılamak için hangisini tercih edersin?

4. Hangi yağları daha çok kullanıyorsun?

5. Atıştırmalıklardan hangisini daha sık tercih edersin?

5. Atıştırmalıklardan hangisini daha sık tercih edersin?
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6. Öğünlerinde porsiyon kontrolüne dikkat ediyor musun?

7. Gün içindeki öğünlerini nasıl planlıyorsun?

8. Hangisini günlük beslenmende daha çok tercih ediyorsun?

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Bilinçli alışveriş ve planlama yapmalısın!

Bilinçli alışveriş ve planlama yapmalısın!

Sağlıklı beslenme yolculuğunuza başlamak için ilk adım, bilinçli alışveriş ve planlama yapmaktır. Sağlıklı gıdaları evinize getirerek, sebzeler, meyveler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein kaynakları gibi besinleri tercih edin. Haftalık bir beslenme planı oluşturun ve bu plana uygun alışveriş yapın. Bu, sağlıklı seçimleri önceden belirleyerek spontane kararlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir!

Kademeli değişiklikler yaparak ve hedef belirleyerek!

Kademeli değişiklikler yaparak ve hedef belirleyerek!

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını oluşturmak için radikal değişikliklere ihtiyaç yoktur. Bunun yerine, kademeli olarak iyileştirmeye odaklanın. Haftada birkaç kez yeni bir sağlıklı tarif deneyebilir veya bir öğünde daha fazla sebze tüketmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, ulaşılabilir hedefler belirleyerek motivasyonunuzu artırabilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarınıza daha kolay adapte olabilirsiniz!

Bilinçli tüketim yaparak duygusal yeme ile savaşmalısın!

Bilinçli tüketim yaparak duygusal yeme ile savaşmalısın!

Yemek yerken dikkatli olmak, yavaş yemek ve her lokmanın tadını çıkarmak, tokluk hissini daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda, duygusal yeme alışkanlıklarıyla başa çıkmak da önemlidir. Stres, sıkıntı veya mutluluk anlarında yeme eğilimlerinizi fark ederek, duygusal anlarınıza daha sağlıklı yanıtlar geliştirebilirsiniz. Farklı başa çıkma stratejileri deneyerek duygusal yeme alışkanlıklarınızı olumlu yönde değiştirmeye odaklanın, örneğin yürüyüş yapmak veya hobi edinmek gibi!

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