Sağlıklı Beslenmeye Başlaman İçin Sana Bir Sır Veriyoruz!
Sağlıklı Beslenmeye Başlaman İçin Sana Bir Sır Veriyoruz!
Sağlıklı beslenmeye başlamak kimileri için çok radikal bir karar olabilir! Ben de başlamak istiyorum ama bir türlü olmuyor diyenlerdensen bu test senin için!
Sağlıklı beslenmeni sağlayacak sırrı söylüyoruz!
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1. Günlük protein ihtiyacını karşılamak için hangisini tercih edersin?
2. Hangi meyve ve sebzeleri sıklıkla tüketiyorsun?
3. Günlük karbonhidrat ihtiyacını karşılamak için hangisini tercih edersin?
4. Hangi yağları daha çok kullanıyorsun?
5. Atıştırmalıklardan hangisini daha sık tercih edersin?
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6. Öğünlerinde porsiyon kontrolüne dikkat ediyor musun?
7. Gün içindeki öğünlerini nasıl planlıyorsun?
8. Hangisini günlük beslenmende daha çok tercih ediyorsun?
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