Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 2 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 2 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Biliyorsunuz ki sabah saatlerinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Biz de sizler için erişim engeline takılmayan sayılı ünlünün Instagram paylaşımını derledik.
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Gamze Erçel'den ayna pozu geldi.
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Caner Yıldırım, okuyamadığı DM'lere isyan etti.
Nazlı Sabancı, gezmelere doyamadı.
Arzu Sabancı da sofra paylaşmaya.
Şeyma Subaşı'ndan Melisa'lı poz geldi.
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İrem Derici, konserde yine coştu.
Birce Atalay, patili dostunu paylaştı.
Danla Bilic, Instagram'ın kapatılmasını eleştirdi.
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