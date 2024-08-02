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Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 2 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Sadece Onlar Instagram Engeline Takılmadılar! 2 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 00:09

Biliyorsunuz ki sabah saatlerinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Biz de sizler için erişim engeline takılmayan sayılı ünlünün Instagram paylaşımını derledik.

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Gamze Erçel'den ayna pozu geldi.

Gamze Erçel'den ayna pozu geldi.

Caner Yıldırım, okuyamadığı DM'lere isyan etti.

Caner Yıldırım, okuyamadığı DM'lere isyan etti.

Nazlı Sabancı, gezmelere doyamadı.

Nazlı Sabancı, gezmelere doyamadı.

Arzu Sabancı da sofra paylaşmaya.

Arzu Sabancı da sofra paylaşmaya.

Şeyma Subaşı'ndan Melisa'lı poz geldi.

Şeyma Subaşı'ndan Melisa'lı poz geldi.
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İrem Derici, konserde yine coştu.

İrem Derici, konserde yine coştu.

Birce Atalay, patili dostunu paylaştı.

Birce Atalay, patili dostunu paylaştı.

Danla Bilic, Instagram'ın kapatılmasını eleştirdi.

Danla Bilic, Instagram'ın kapatılmasını eleştirdi.
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