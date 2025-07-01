Sadece 5 Dakika Ayırarak Evi Daha Düzenli Göstermenin Yolları

Koltuk sırtında asılı ceketler, sandalyeye atılmış pijamalar ya da yere bırakılmış çoraplar... Hepsi dağınıklık illüzyonunun mimarı. Sadece birkaç parça kıyafeti yerlerine asarak veya kirli sepete göndererek büyük bir fark yaratabilirsiniz. Odanız bir anda daha yaşanabilir ve derli toplu görünür. Üstelik bu alışkanlık size zamanla hız ve pratiklik kazandırır. Her sabah ne giyeceğim derdinden de kurtulursunuz çünkü kıyafetleriniz artık olması gereken yerde olur. Küçük bir hamle, büyük bir nefes!