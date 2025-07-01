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Sadece 5 Dakika Ayırarak Evi Daha Düzenli Göstermenin Yolları

etiket Sadece 5 Dakika Ayırarak Evi Daha Düzenli Göstermenin Yolları

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 10:45

Eviniz dağınık olduğu için misafir alırken panikleyenlerden misiniz? Merak etmeyin, her şeyin başı strateji! Sadece birkaç dakikada evinizi daha toplu, daha temiz ve daha huzurlu gösterecek bazı yollar var! Birlikte bakalım!

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Yastıkları ve koltuk üzerini düzenlemekle başlayın.

Salonun dağınık görünmesini sağlayan en büyük detaylardan biri düzensiz yastıklar ve üzerlerine gelişigüzel atılmış battaniyeler. Sadece 5 dakikada yastıkları kabartarak yerleştirin. Kullanılmayan battaniyeyi katlayarak koltuk kenarına veya bir sepete yerleştirin. Misafir gelse dahi gözünüz salonun o köşesine takılmamış olacak. Kafanızın içi de bu sayede de toplanmış olacak.

Mutfak tezgahının üzerini boşaltın, karışık bir tezgahın hiç kimseye faydası olmaz.

Mutfak tezgahının üzerini boşaltın, karışık bir tezgahın hiç kimseye faydası olmaz.

Mutfakta dağınıklık algısı genelde tezgahta biriken eşyalar yüzünden oluşuyor. Kullanılmayan su şişeleri, baharatlıklar, meyve bıçakları veya bulaşıklar tezgah üstünü savaş alanına çeviriyor. Elektrikli aletleri bile gerekiyorsa dolaba kaldırın, boş bir mutfak tezgahı temizlik algısını perçinliyor zira. Ayrıca yemek yaparken içiniz de rahatlayacak!

Ayakkabıları girişte sıralayın veya kutulara koyarak kaldırın.

Ayakkabıları girişte sıralayın veya kutulara koyarak kaldırın.

Kapıdan girerken göze çarpan ilk alan genellikle antre olduğundan ayakkabılar dağınık durumdaysa tüm ev öyleymiş gibi görünecektir. Ayakkabılar gelişigüzel duruyorsa bunları hizalayarak veya dolaba kaldırarak işe başlayın. Özellikle misafirlerin ilk dikkat ettiği yer burası, unutmamak gerek. Girişin düzenli olması evi de derli toplu gösterir. Üstelik bu 5 dakikalık hamle sizi her dışarı çıkışta strese girmekten kurtaracak.

Masalarınızın üzerini asla dağınık bırakmayın.

Yemek veya çalışma masası hiç fark etmez. Genelde ne yapacağımı sonra düşünürüm denilen eşyaların deposu haline geliyor. Kağıtlar, kargo poşetleri, boş çay bardakları derken masa üstü aniden curcunaya yaratıyor. Bu alanda yalnızca ihtiyacınız olan eşyaları bırakın ve geri kalan her şeyi ya çöp kutusuna ya da ilgili yerine gönderin. Sade zihin sade masa!

Ortalıkta duran giysileri kaldırın.

Koltuk sırtında asılı ceketler, sandalyeye atılmış pijamalar ya da yere bırakılmış çoraplar... Hepsi dağınıklık illüzyonunun mimarı. Sadece birkaç parça kıyafeti yerlerine asarak veya kirli sepete göndererek büyük bir fark yaratabilirsiniz. Odanız bir anda daha yaşanabilir ve derli toplu görünür. Üstelik bu alışkanlık size zamanla hız ve pratiklik kazandırır. Her sabah ne giyeceğim derdinden de kurtulursunuz çünkü kıyafetleriniz artık olması gereken yerde olur. Küçük bir hamle, büyük bir nefes!

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Çöpleri asla biriktirmeyin, düzenli olarak boşaltın.

Çöpleri asla biriktirmeyin, düzenli olarak boşaltın.

Ağzına kadar dolu bir çöp kutusunun hiç kimseye faydası yok, tabii sineklerden başka. Özellikle mutfakta ya da banyoda bu detaylar evin genel havasını doğrudan etkiliyor. Ayrıca çöp poşetini çıkardıktan sonra kova içine minik bir koku bırakıcı yerleştirin. Temiz ev, temiz kafa!

Dağınık sehpaları hayatınızdan çıkartın.

Dergiler, uzaktan kumandalar, içilmiş kahve fincanları... Sehpa adeta evin hızlı toplanma alanı görevi görüyor, biliyoruz. Ama bu dağınıklığı hemen toplayabilirsiniz. Sehpa üstündeki fazla olan eşyaları direkt uçurun. Tüm kargaşa ortadan kalkmış olacak bu sayede.

Banyoda gözle görünür alanları toplayın.

Açıkta kalan diş macunu, dağınık havlular ve yere düşmüş bir şampuan şişesi... Banyo gibi küçük bir alanda bunlara asla yer yok! Hızlıca lavabonun üstünü silin, havluları düzeltin ve gereksiz eşyaları yerine koyun. Aynada kalan su lekelerini silmeyi de atlamayın, kendinize netlikle bakmak için şart.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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