Saddam’ın Son Günleri Film Oluyor: Başrol İçin Düşünülen İsim Barry Keoghan
Saddam’ın Son Günleri Film Oluyor: Başrol İçin Düşünülen İsim Barry Keoghan
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Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, ABD’nin Irak’ı işgal etmesi sonrasında uzun bir süre kaçak olarak yaşamış ve sonrasında yakalanmıştı.
Saddam Hüseyin, sonrasında 148 Iraklı Şii’nin öldürülmesi suçlamasıyla yargılanmış ve 30 Aralık 2006’da asılarak idam edilmişti.
Yakın dünya tarihinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Saddam Hüseyin’in son günleri film olacak.
Beyazperde’de yer alan habere göre; film, Will Bardenwerper'in çok satan kitabı 'The Prisoner in His Palace'dan uyalanacak. Başroldeki Barry Keoghan, devrilen diktatörün, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanması ve sonunda idam edilmesinden önceki aylarda onu korumakla görevli bir Amerikan askerini canlandıracak.
"Amo Saddam"ın yönetmenlik koltuğunda ise "Chernobyl” diziyle tanınan yönetmeni Johan Renck oturacak.
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