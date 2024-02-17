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Saddam’ın Son Günleri Film Oluyor: Başrol İçin Düşünülen İsim Barry Keoghan

Saddam’ın Son Günleri Film Oluyor: Başrol İçin Düşünülen İsim Barry Keoghan

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.02.2024 - 11:27

ABD’nin Irak’ı işgali sonrasında yakalanan ve idam edilen Irak’ın devrik Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in son günleri beyaz perdeye uyarlanacak. Filmin başrolünde ise son yılların popüler oyuncusu Barry Keoghan olacak.

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Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, ABD’nin Irak’ı işgal etmesi sonrasında uzun bir süre kaçak olarak yaşamış ve sonrasında yakalanmıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, ABD’nin Irak’ı işgal etmesi sonrasında uzun bir süre kaçak olarak yaşamış ve sonrasında yakalanmıştı.

Saddam Hüseyin, sonrasında 148 Iraklı Şii’nin öldürülmesi suçlamasıyla yargılanmış ve 30 Aralık 2006’da asılarak idam edilmişti.

Saddam Hüseyin, sonrasında 148 Iraklı Şii’nin öldürülmesi suçlamasıyla yargılanmış ve 30 Aralık 2006’da asılarak idam edilmişti.

Yakın dünya tarihinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Saddam Hüseyin’in son günleri film olacak.

Yakın dünya tarihinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Saddam Hüseyin’in son günleri film olacak.

Beyazperde’de yer alan habere göre; film, Will Bardenwerper'in çok satan kitabı 'The Prisoner in His Palace'dan uyalanacak. Başroldeki Barry Keoghan, devrilen diktatörün, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanması ve sonunda idam edilmesinden önceki aylarda onu korumakla görevli bir Amerikan askerini canlandıracak.

Beyazperde’de yer alan habere göre; film, Will Bardenwerper'in çok satan kitabı 'The Prisoner in His Palace'dan uyalanacak. Başroldeki Barry Keoghan, devrilen diktatörün, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanması ve sonunda idam edilmesinden önceki aylarda onu korumakla görevli bir Amerikan askerini canlandıracak.

"Amo Saddam"ın yönetmenlik koltuğunda ise "Chernobyl” diziyle tanınan yönetmeni Johan Renck oturacak.

"Amo Saddam"ın yönetmenlik koltuğunda ise "Chernobyl” diziyle tanınan yönetmeni Johan Renck oturacak.

THR ile film hakkında konuşan Johan Renck, filmin '21. yüzyılı tanımlayan Amerikan emperyal makinesini hesaba katmaya çalışacağını' söyledi ve planın, Bağdat'ın 2006'daki 'sürükleyici, özgün' bir tasvirini yapmak olduğunu belirtti.

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