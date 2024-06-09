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Saçlarının Neye İhtiyacı Var?

etiket Saçlarının Neye İhtiyacı Var?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 18:31

Bize saçların ve saç bakımınla ilgili biraz ipucu ver, saçların için ne yapman gerektiğini sana söyleyelim. O zaman haydi teste! 👇

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1. İlk olarak saç tipini öğrenebilir miyiz?

2. Saçlarını ne sıklıkla yıkıyorsun?

3. Peki saç bakım ürünlerini neye göre seçiyorsun?

4. Saçında en çok rahatsız olduğun şey ne?

5. Saçlarını nasıl şekillendiriyorsun?

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6. Peki saçlarının boyunu sorsak 🤔

7. Saçlarında değiştirmek isteyip de cesaret edemediğin bir şey var mı?

8. Son olarak, saçını en son ne zaman boyattın?

Senin saçının hacim kazanmaya ihtiyacı var!

Verdiğin cevaplara göre sen, saçlarının sönük ve hacimsiz olmasından şikayetçisin. Bunun için saçlarını daha sağlıklı gösteren hacim kazandırıcı şampuanlar ve saç spreyleri deneyebilirsin. Ayrıca, duştan sonra saçlarını baş aşağı kurutmayı da deneyebilirsin, bu da saçlarına hacim kazandırmaya yardımcı olur.

Senin saçlarının neme ihtiyacı var!

Görünüş göre senin saçların kuru ve çok kolay kırılıyor. O zaman saçlarında nem eksik diyebiliriz. Nemlendirici şampuanlar ve saç kremleri kullanarak saçlarına ihtiyacı olan nemi ve besini sağlayabilirsin. Ayrıca haftalık saç maskeleri de saçlarını güçlendirecektir. Saçlarına doğru bakımı uyguladığında kısa sürede ne kadar değiştiğini göreceksin!

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Saçlarının renk koruyucu ürünlere ihtiyacı var!

Sen, saçlarında farklı renkler denemeyi seviyorsun ama saç rengin zaman zaman solabiliyor. Öyleyse renk koruyucu şampuanlar ve saç kremleri kullanarak saç rengini daha uzun süre koruyabilirsin. Ayrıca, yaz aylarında saçlarını güneşten korumak için şapka veya saç koruyucu spreyler kullanmayı da ihmal etme!

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