Saçlarının Neye İhtiyacı Var?
Saçlarının Neye İhtiyacı Var?
Bize saçların ve saç bakımınla ilgili biraz ipucu ver, saçların için ne yapman gerektiğini sana söyleyelim. O zaman haydi teste! 👇
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1. İlk olarak saç tipini öğrenebilir miyiz?
2. Saçlarını ne sıklıkla yıkıyorsun?
3. Peki saç bakım ürünlerini neye göre seçiyorsun?
4. Saçında en çok rahatsız olduğun şey ne?
5. Saçlarını nasıl şekillendiriyorsun?
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6. Peki saçlarının boyunu sorsak 🤔
7. Saçlarında değiştirmek isteyip de cesaret edemediğin bir şey var mı?
8. Son olarak, saçını en son ne zaman boyattın?
Senin saçının hacim kazanmaya ihtiyacı var!
Senin saçlarının neme ihtiyacı var!
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