Saçlarının Neye İhtiyacı Var?

Verdiğin cevaplara göre sen, saçlarının sönük ve hacimsiz olmasından şikayetçisin. Bunun için saçlarını daha sağlıklı gösteren hacim kazandırıcı şampuanlar ve saç spreyleri deneyebilirsin. Ayrıca, duştan sonra saçlarını baş aşağı kurutmayı da deneyebilirsin, bu da saçlarına hacim kazandırmaya yardımcı olur.