Saçlarının Neden Yıprandığını Söylüyoruz!

Saçların “Dur artık, yeter!” diye haykırıyor olabilir mi? Görünen o ki, saçlarını çok sık yıkıyor ve fön makinesi, düzleştirici gibi ısıtıcı aletlere fazlasıyla maruz bırakıyorsun. Saçların resmen her gün mini bir spa günü yaşıyor ama bu, zannettiğin kadar iyi değil!

Saçlarına biraz izin ver ve doğal haline bırakmayı dene. Her gün yıkamak yerine, birkaç gün ara ver. Fön makinesi ve düzleştirici kullanımı yerine, doğal kurutmayı tercih et. Emin ol, saçların sana teşekkür edecek ve eski sağlıklı, parlak haline geri dönecek. Hatta belki de doğanın saçlarına kazandırdığı o doğal dalgalar seni bile şaşırtabilir!