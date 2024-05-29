Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Saçlarına Bir Ev Parası Harcamadan da Güzel Gösterebileceğinin Kanıtı Niteliğindeki 10 Şey

etiket Saçlarına Bir Ev Parası Harcamadan da Güzel Gösterebileceğinin Kanıtı Niteliğindeki 10 Şey

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 18:01

Saçlarını büyük paralar harcamadan da güzel gösterebilirsin ve buna gerek olmadığını kanıtlayan şeyler var!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Doğru şampuan ve saç kremi kullanmanın faydası.

1. Doğru şampuan ve saç kremi kullanmanın faydası.

Saç tipine uygun kaliteli bir şampuan ve saç kremi kullanmak, saçının sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Pahalı ürünlere gerek yok; uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler de mevcut. Yeter ki kendi saç tipini tanı. Saçlarına bakanlar gözlerini ayıramayacak.

2. Doğal yağlarla ekstra besleme.

Hindistancevizi yağı, argan yağı veya zeytinyağı gibi doğal yağlar, saçlarını besleyip nemlendirerek daha sağlıklı gösterir. Haftada bir kez saçına yağ maskesi uygularsan farkı hemen görebilirsin.

3. Isı kullanımının minimuma indirilmesi.

Düzleştirici, maşa ve saç kurutma makinesi gibi ısıya dayalı saç şekillendiricileri daha az kullanarak saçlarını dış ve kötü etkenlerin çoğunluğundan korursun. Isı görmemiş ve yıpranmamış saçlar zaten doğal haliyle harika görünür.  Isı kullanmanın elzem olduğu durumlarda ise mutlaka ısı koruyucuyu devreye sokman gerekiyor.

4. Düzenli saç kesimi.

Saçların sağlıklı uzaması ve kırık uçların önlenmesi için düzenli olarak saçlarını kestirmelisin. Bu, saçlarının reklamlardaki gibi canlı ve bakımlı görünmesini sağlar. Bazen insanın fedakarlık yapması gerekir.

5. Doğru fırçalama teknikleri.

Saçlarını nazikçe fırçalayarak kırılmalarını önlersin. Sakın ola hoyrat davranma saçlarına. Geniş dişli taraklar veya yumuşak fırçalar kullanabilirsin. Veya kıvırcık saçlıysan daha geniş aralıklarla tarayabilirsin. Düzgün bakılmış saçlar gibi yok!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Saç maskeleri ve bakım kürleri.

6. Saç maskeleri ve bakım kürleri.

Evde kolayca yapabileceğin doğal saç maskeleri ile saçlarını çok rahat güçlendirebilir ve parlaklık kazandırabilirsin. Bal, yoğurt, yumurta gibi doğal  malzemelerle de besleyici maskeleri kendin yapabilirsin.

7. Dengeli beslenme.

Saç sağlığı, genel sağlığın ile doğrudan ilişkili. Saçlarının sağlıklı uzaması için vitamin ve mineraller açısından zengin bir beslenme düzeni benimsemelisin. Özellikle B vitaminleri, çinko ve demir saç için çok önemli. Sağlam saç sağlam vücutta bulunur. :)

8. Ortama bir süper kahraman gibi giren iyi korunmuş saçlar.

Güneş, rüzgar ve kirli hava gibi dış etkenler saçınıza zarar verebilir. Özellikle yaz aylarında şapka takarak veya koruyucu spreyler kullanarak saçınızı bu etkenlerden koruyabilirsiniz.

9. Doğal kurutma.

Saçını havluyla nazikçe kurut ve mümkünse doğal olarak kurumaya bırak. Saç kurutma makinelerinin de elbet etkisi var.

10. Bol bol su alımı.

Vücudunun ve saçlarının nem dengesini korumak için yeterli miktarda su içmeye özen göster. Su saçın için de hayat meselesi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın