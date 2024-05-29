Saçlarına Bir Ev Parası Harcamadan da Güzel Gösterebileceğinin Kanıtı Niteliğindeki 10 Şey

Düzleştirici, maşa ve saç kurutma makinesi gibi ısıya dayalı saç şekillendiricileri daha az kullanarak saçlarını dış ve kötü etkenlerin çoğunluğundan korursun. Isı görmemiş ve yıpranmamış saçlar zaten doğal haliyle harika görünür. Isı kullanmanın elzem olduğu durumlarda ise mutlaka ısı koruyucuyu devreye sokman gerekiyor.