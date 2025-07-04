Sabah Uyanır Uyanmaz Baktığın Uygulamayı Tahmin Ediyoruz!

Senin için sabah sadece bir uyanma hali değil aynı zamanda dünyaya bağlanma ritüeli. Telefonu eline alır almaz yaptığın ilk şey haber başlıklarını kontrol etmek, gündemde ne var ne yok bakmak ve tabii ki yapılan yorumları da şöyle bir okumak. Kim ne demiş, neler konuşuluyor, gece neler yaşanmış... Bunlar senin için kahvaltıdan bile önce geliyor. Bilgili olmak, güncel kalmak ve olaylara hakim olmak seni güvende hissettiriyor.