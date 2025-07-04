Sabah Uyanır Uyanmaz Baktığın Uygulamayı Tahmin Ediyoruz!
Gözlerini açtın ve telefon elinde… Henüz ayılmamışsın ama başparmağın otomatik pilota geçmiş gibi ekranı kaydırmaya başladı bile. Peki ilk durak neresi? Story’lere göz atmak mı, grup sohbetlerini kontrol etmek mi, yoksa dünya gündemine ışık hızında dalmak mı? Belki de kulaklık takıp güne sakin bir müzikle başlamak istiyorsun. Hadi senin sabah uyanır uyanmaz açtığın uygulama neymiş beraber bulalım.
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1. Seni biraz tanıyalım...
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2. Yaşın lütfen...
3. Alarm çalıyor… İlk tepkin ne olur?
4. Güne başlamadan bunlardan hangisi senin kahvaltı öğünün olur?
5. Pazar sabahı planın ne olur genelde?
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6. Uyanınca en çok merak ettiğin şey ne?
7. Uyandın ve hiç şarjın yok. Şarjın dolana kadar bu aktivitelerden hangisini seçersin?
8. Telefonunun ekran süresi bunlardan hangisine daha yakın?
9. Dışarı çıkmadan yanında olmazsa olmazın nedir?
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