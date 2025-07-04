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Sabah Uyanır Uyanmaz Baktığın Uygulamayı Tahmin Ediyoruz!

etiket Sabah Uyanır Uyanmaz Baktığın Uygulamayı Tahmin Ediyoruz!

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
04.07.2025 - 18:01

Gözlerini açtın ve telefon elinde… Henüz ayılmamışsın ama başparmağın otomatik pilota geçmiş gibi ekranı kaydırmaya başladı bile. Peki ilk durak neresi? Story’lere göz atmak mı, grup sohbetlerini kontrol etmek mi, yoksa dünya gündemine ışık hızında dalmak mı? Belki de kulaklık takıp güne sakin bir müzikle başlamak istiyorsun. Hadi senin sabah uyanır uyanmaz açtığın uygulama neymiş beraber bulalım.

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1. Seni biraz tanıyalım...

2. Yaşın lütfen...

3. Alarm çalıyor… İlk tepkin ne olur?

4. Güne başlamadan bunlardan hangisi senin kahvaltı öğünün olur?

5. Pazar sabahı planın ne olur genelde?

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6. Uyanınca en çok merak ettiğin şey ne?

7. Uyandın ve hiç şarjın yok. Şarjın dolana kadar bu aktivitelerden hangisini seçersin?

8. Telefonunun ekran süresi bunlardan hangisine daha yakın?

9. Dışarı çıkmadan yanında olmazsa olmazın nedir?

Storysiz asla: Gözünü açar açmaz İnstagram'dasın!

Senin için sabahlar bildirim sesleriyle uyanmakla başlıyor! Kim ne paylaşmış, gece ne kaçırılmış, kim kimin fotoğrafına ne yazmış… Bunlar senin için sabah ritüelinin olmazsa olmazları. Sosyal medya, senin sabah kahven gibi güne başlamak için önce o açılmalı. İlham arayan bir gezginsin, eğlenceyi, gündemi, dedikoduyu, yeniliği kaçırmak istemiyorsun. Hızlı, enerjik, bağlantıda ve tam bir sosyal kelebeksin. Güne başlama şeklin bile seni anlatıyor!

Okunmamış mesaj mı? Günün ilk hedefi belli doğruca Whatsapp!

Senin için güne başlamak, önce sevdiklerinin sesini duymakla mümkün. Sabah gözünü açar açmaz günaydın mesajlarını kontrol etmek, gruplarda ne konuşulmuş diye bakmak... Bunlar senin şarjın gibi. İletişimi hiç kaçırmıyorsun çünkü bağ kurmak senin doğanda var. Dost canlısı, dikkatli ve oldukça duyarlısın. Sabahları o telefon titreşmese bile sen içgüdüsel olarak mesajlara bakıyorsun zaten.

Gündemin kalbinde X'desin!

Senin için sabah sadece bir uyanma hali değil aynı zamanda dünyaya bağlanma ritüeli. Telefonu eline alır almaz yaptığın ilk şey haber başlıklarını kontrol etmek, gündemde ne var ne yok bakmak ve tabii ki yapılan yorumları da şöyle bir okumak. Kim ne demiş, neler konuşuluyor, gece neler yaşanmış... Bunlar senin için kahvaltıdan bile önce geliyor. Bilgili olmak, güncel kalmak ve olaylara hakim olmak seni güvende hissettiriyor.

Günün motivasyon şarkısı çalmadan olmaz. İlk hedef Spotify playlistleri!

Senin sabahların dingin, huzurlu ve planlı geçmeli. Gözünü açar açmaz uygulamalara koşmak yerine, seni rahatlatacak bir müzik ya da meditasyonla başlıyorsun güne. Hayatın koşturmacası seni ezmesin diye kendi sınırlarını çizmişsin. Kendini tanıyorsun, neye ihtiyacın olduğunu da iyi biliyorsun. Sabah rutinin adeta bir içsel ritüel ve bu yönün seni sakin ama çok güçlü biri yapıyor. Dijital dünyaya bile zarafetle adım atıyorsun.

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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