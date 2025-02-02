Ruhun Hangi Medeniyete Ait?
Ruhun Hangi Medeniyete Ait?
Hepimizin çok farklı özellikleri var. Tabii bu da ait olduğumuz medeniyetleri değiştiriyor. Peki senin karakterine uygun medeniyet hangisi birlikte bakalım mı?
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1. Hemen başlayalım... Hangi tarz metinler seni daha çok etkiler?
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2. Boş vakitlerini nasıl değerlendirmeyi tercih ediyorsun?
3. Diyelim ki sen bir ülkeyi yönetiyorsun, burayı nasıl yönetirdin sence?
4. Bu kavramlardan senin için hangisi daha önemli?
5. Peki risk almak desek... Hayatında risk alabilen biri misin?
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6. Biraz da yemek soralım... Nasıl yemekleri seviyorsun?
7. Bunlardan hangisi daha çok hoşuna gitti?
8. Doğum gününü nasıl kutlamak istersin?
9. Hangi manzaraya bakınca huzur buluyorsun?
10. Hadi son soruya geldik... Bir arkadaşınla bir sorun yaşadın, bunu nasıl çözersin?
Senin ruhun Antik Roma'ya ait!
Senin ruhun Vikinglere ait!
Senin ruhun Japon medeniyetine ait!
Senin ruhun Aztek medeniyetine ait!
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