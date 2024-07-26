RTÜK, Amazon'da +18 İbaresiyle Listelenen ‘Sosis Partisi: Gıdatopya’ İsimli Animasyonu Türkiye’de Yasakladı
RTÜK, Amazon'da +18 İbaresiyle Listelenen ‘Sosis Partisi: Gıdatopya’ İsimli Animasyonu Türkiye’de Yasakladı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan, 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyona katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.
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RTÜK, Amazon Prime'da +18 ibaresiyle listelenen 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon filmini, toplumsal değerlere ve ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle Türkiye'de yasakladı.
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RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun, haftalık olağan toplantısında, internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyonu gündeme aldığı belirtildi.
Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurulun, kararını oy birliğiyle verdiği vurgulanan açıklamada, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir, şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK üyelerinin tamamının tepkisini çekti" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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