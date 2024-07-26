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RTÜK, Amazon'da +18 İbaresiyle Listelenen ‘Sosis Partisi: Gıdatopya’ İsimli Animasyonu Türkiye’de Yasakladı

RTÜK, Amazon'da +18 İbaresiyle Listelenen ‘Sosis Partisi: Gıdatopya’ İsimli Animasyonu Türkiye’de Yasakladı

Amazon RTÜK
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.07.2024 - 13:01

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan, 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyona katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

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RTÜK, Amazon Prime'da +18 ibaresiyle listelenen 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon filmini, toplumsal değerlere ve ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle Türkiye'de yasakladı.

RTÜK, Amazon Prime'da +18 ibaresiyle listelenen 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon filmini, toplumsal değerlere ve ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle Türkiye'de yasakladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun, haftalık olağan toplantısında, internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyonu gündeme aldığı belirtildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun, haftalık olağan toplantısında, internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyonu gündeme aldığı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurulun, kararını oy birliğiyle verdiği vurgulanan açıklamada, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir, şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK üyelerinin tamamının tepkisini çekti" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurulun, kararını oy birliğiyle verdiği vurgulanan açıklamada, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir, şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK üyelerinin tamamının tepkisini çekti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.'

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