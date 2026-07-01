Royal Canin’den Köpeklerin Özel İhtiyaçlarına Destek: Fonksiyonel Beslenme Destekli Tamamlayıcı Ödül Mamaları

58 yılı aşkın küresel beslenme uzmanlığıyla kedi ve köpeklerin yaşam kalitesini artırmaya odaklanan Royal Canin, köpeklerin günlük bakım ve beslenme rutinlerini desteklemek amacıyla geliştirdiği yeni nesil fonksiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül maması serilerini ilk kez Türkiye’de sunuyor. Yeni ürün grubunda veteriner hekimler ve beslenme uzmanlarıyla geliştirilen iki farklı seri bulunuyor.

Petshoplar ve online kanallarda satışa sunulan fonksiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül maması serisi bağışıklık, sindirim, deri-tüy sağlığı, eklem desteği ve sağlıklı yaş alma gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunarken; hayvan sahipleri, bu çözümleri köpeklerinin beslenmelerine dahil ederek kuru mama ve yaş mama ile birlikte günlük beslenme planının tamamlayıcı bir parçası olarak kullanabilecek.

Veteriner kliniklerinde satışa sunulacak özel seri ise kilo kontrolü, üriner sistem sağlığı, bağırsak sağlığı ve alerji kontrolüne özel geliştirilen kuru mamalar ile uyumlu fonksiyonel ödül mamalarını içeriyor.

Bu serilere ek olarak köpeklerin eğitim süreçlerini desteklemek için özel olarak geliştirilen ödül maması, köpeklerin sağlıklı beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olmak için DHA ve C ile E vitaminleri ile formüle edilirken; her bir parça köpeklerin kilo yönetimi için 3 kaloriden az bir enerji sunuyor.