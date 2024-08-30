Rotring’den Faber Castell’e En Sevilen Kırtasiye Markalarında İndirimli Modeller
Rotring’den Faber Castell’e En Sevilen Kırtasiye Markalarında İndirimli Modeller
Kırtasiye ihtiyaçlarınızı şıklık ve fonksiyonellikle birleştirin! Mekanik kurşun kalemlerden fosforlu kalemlere, işaretleme kalemlerinden poşet dosyalara kadar geniş ürün yelpazemizle, ofis ve okul çalışmalarınızı daha keyifli hale getirin. Hangi ürünün sizin için ideal olduğunu keşfetmek için okumaya devam edin!
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 30.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Scrikss Office Graphx Mekanik Kurşun Kalem Beyaz 0.7 mm
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2. Rotring Visuclick Jel Okul Seti 0,7 mm - Mavi
3. rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti, Bordo, 3'lü Set
4. Maped Ofis ve Kırtasiye 742558 Fosforlu Kalemler 6'lı, 1-5 mm, Pastel Renk
5. Serve Deep Mekanik Kurşun Kalem 0.7 mm Elma Yeşili
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6. BIC Intensity Highlighter Grip Pastel Marker Fosforlu Kalem 6'lı Blister, Su Bazlı Mürekkep, 6 Pastel Renk, Kauçuk Tutaçlı
7. UMIX Poşet Dosya 50 Mikron - 100'lü
8. SHARPIE S-Note Fosforlu İşaretleme Kalemi, 12'li Blister, Karışık
9. Staedtler 788 Versatil 2.0 Mm
10. 2K 444S A4 Pvc Kapaksız Sekreter Tablası, Siyah
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