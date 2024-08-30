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Rotring’den Faber Castell’e En Sevilen Kırtasiye Markalarında İndirimli Modeller

etiket Rotring’den Faber Castell’e En Sevilen Kırtasiye Markalarında İndirimli Modeller

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 10:48

Kırtasiye ihtiyaçlarınızı şıklık ve fonksiyonellikle birleştirin! Mekanik kurşun kalemlerden fosforlu kalemlere, işaretleme kalemlerinden poşet dosyalara kadar geniş ürün yelpazemizle, ofis ve okul çalışmalarınızı daha keyifli hale getirin. Hangi ürünün sizin için ideal olduğunu keşfetmek için okumaya devam edin!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 30.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Scrikss Office Graphx Mekanik Kurşun Kalem Beyaz 0.7 mm

1. Scrikss Office Graphx Mekanik Kurşun Kalem Beyaz 0.7 mm

Şıklık ve işlevselliği bir araya getiren bu mekanik kurşun kalem, beyaz rengiyle dikkat çekiyor. 0.7 mm uç kalınlığı, yazılarınızın net ve keskin olmasını sağlarken, ergonomik tasarımı sayesinde rahat bir tutuş sunuyor.

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 206,00 TL

Burada.

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2. Rotring Visuclick Jel Okul Seti 0,7 mm - Mavi

2. Rotring Visuclick Jel Okul Seti 0,7 mm - Mavi

Bu mavi jel kalem seti, yazı yazarken size pürüzsüz bir deneyim sunuyor. 0.7 mm ucu ve dikkat çekici tasarımı ile hem okulda hem ofiste stilinizi yansıtıyor, pratik kullanım sağlıyor.

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 65 TL.

Burada.

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3. rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti, Bordo, 3'lü Set

3. rOtring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti, Bordo, 3'lü Set

Bordo rengi ve şık tasarımıyla bu 3'lü set, hem mekanik kurşun kalem hem de uç ve silgi ihtiyacınızı karşılıyor. Modern ve fonksiyonel tasarımı, ofis ve okul ihtiyaçlarınız için ideal!

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 99 TL.

Burada.

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4. Maped Ofis ve Kırtasiye 742558 Fosforlu Kalemler 6'lı, 1-5 mm, Pastel Renk

4. Maped Ofis ve Kırtasiye 742558 Fosforlu Kalemler 6'lı, 1-5 mm, Pastel Renk

Pastel renkleriyle göz alıcı bu fosforlu kalem seti, ofis ve kırtasiye işlerinize renk katıyor. 1-5 mm uç genişliğiyle her türlü işaretleme ihtiyacınızı karşılıyor, şık ve kullanışlı!

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 68 TL.

Burada.

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5. Serve Deep Mekanik Kurşun Kalem 0.7 mm Elma Yeşili

5. Serve Deep Mekanik Kurşun Kalem 0.7 mm Elma Yeşili

Elma yeşili rengiyle enerjinizi yansıtan bu mekanik kurşun kalem, 0.7 mm ucu ile her yazıda keskinlik sunuyor. Hafif ve ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlıyor.

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 129 TL.

Burada.

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6. BIC Intensity Highlighter Grip Pastel Marker Fosforlu Kalem 6'lı Blister, Su Bazlı Mürekkep, 6 Pastel Renk, Kauçuk Tutaçlı

6. BIC Intensity Highlighter Grip Pastel Marker Fosforlu Kalem 6'lı Blister, Su Bazlı Mürekkep, 6 Pastel Renk, Kauçuk Tutaçlı

Kauçuk tutaçlı pastel renklerdeki fosforlu kalem seti, hem göz alıcı hem de kullanımı konforlu. Su bazlı mürekkep ile temiz ve canlı işaretlemeler yapabilirsiniz.

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 88 TL.

Burada.

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7. UMIX Poşet Dosya 50 Mikron - 100'lü

7. UMIX Poşet Dosya 50 Mikron - 100'lü

Kaliteli 50 mikron kalınlığındaki poşet dosyalar, belgelerinizi korurken düzenli bir görünüm sunuyor. 100'lük paket içeriğiyle ofis ve kırtasiye ihtiyaçlarınız için ideal bir seçenek.

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 67 TL.

Burada.

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8. SHARPIE S-Note Fosforlu İşaretleme Kalemi, 12'li Blister, Karışık

8. SHARPIE S-Note Fosforlu İşaretleme Kalemi, 12'li Blister, Karışık

Karışık renklerdeki fosforlu işaretleme kalemleri, notlarınızı canlı ve dikkat çekici hale getiriyor. 12'li blister paketi ile geniş bir renk seçeneği sunuyor, işlerinizi organize etmenizi kolaylaştırıyor.

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 167 TL.

Burada.

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9. Staedtler 788 Versatil 2.0 Mm

9. Staedtler 788 Versatil 2.0 Mm

Kalın 2.0 mm ucu ile yoğun ve belirgin yazılar için ideal olan bu kalem, hem tasarım hem de işlevsellik açısından yüksek performans sunuyor. Profesyonel kullanım için mükemmel bir seçenek!

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 179 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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10. 2K 444S A4 Pvc Kapaksız Sekreter Tablası, Siyah

10. 2K 444S A4 Pvc Kapaksız Sekreter Tablası, Siyah

Siyah rengi ve kapaksız tasarımıyla pratik bir sekreter tablası, belgelerinizi düzenli ve güvenli bir şekilde tutmanıza yardımcı oluyor. Şık görünümü ve dayanıklılığı ile ofis ortamınıza uyum sağlıyor.

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 76 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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