Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Robot Süpürgeler Sadece Başlangıçtı… Ev Temizliğinde Geleceğin Trendleri Neler?

etiket Robot Süpürgeler Sadece Başlangıçtı… Ev Temizliğinde Geleceğin Trendleri Neler?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 12:01

Ev temizliği alanında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gelecekteki trendler oldukça heyecan verici! Temizlik başka bir boyuta ulaşacak da diyebiliriz buna. Haydi gelin birlikte bakalım neler olduğuna...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çevre dostu ürünler hız kazanacak.

Çevre dostu ürünler hız kazanacak.

Sera temizleyicileri kullanmak son zamanların trendi. Bu ürünler bugünlerde ev temizliğinde daha iyi sonuçlar sunmak için talep görüyor. Giderek daha fazla insanın çevreye duyarlı hale gelmesiyle talebin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Multi Cleaning dahil birçok ev temizlik şirketi, biyolojik olarak parçalanabilen, toksik olmayan ve aynı zamanda çeşitli uygun bileşenlerden oluşan çevre dostu ürünler kullanmayı tercih ediyor.

Çok işlevli cihazların da piyasaya girmesiyle işin rengi değişiyor. AquaTrio 7000 gibi hem ıslak hem de kuru süpürme yapan süpürgeler ortalığı şimdiden kasıp kavurmaya başladı bile.

Çok işlevli cihazların da piyasaya girmesiyle işin rengi değişiyor. AquaTrio 7000 gibi hem ıslak hem de kuru süpürme yapan süpürgeler ortalığı şimdiden kasıp kavurmaya başladı bile.

Konu ev temizliği olduğunda teknolojiye dayalı ekipmanların kullanılması kaçınılmaz. Ev temizliği sektörü resmen dönüştü. Bu trend önümüzdeki yıllarda da odak noktası olmaya devam edecek. Akıllı ev aletleri, robotik süpürgeler ve diğer ileri teknolojiye sahip temizlik ekipmanları gibi çok sayıda temizlik aracını kolaylıkla bulabilirsiniz. Philips AquaTrio 7000 çift yönlü süpürme mekanizmasıyla önce süpürüp sonra silebileceğiniz inanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Philips Kablosuz Dik Süpürge 7000 Serisi. Aqua başlığı² sayesinde toz, kir ve lekeleri %99'a varan oranda tek seferde temizler.

Evcil hayvan dostu temizlik ürünlerini de es geçmemek gerekiyor.

Evcil hayvan dostu temizlik ürünlerini de es geçmemek gerekiyor.

Pandeminin ardından evcil hayvan dostu temizleyiciler ev temizliğinde en çok tercih edilen seçenek haline geldi ve sonunda 2024'ün en tatlı ev temizliği trendi oldu. Evcil hayvan sahiplerinin her geçen gün artması, ev temizlik hizmeti sağlayıcılarını da bu tür temizlik çözümlerini kullanmaya teşvik ediyor. . Günümüzde profesyonel ev temizleyicileri, saçları toplamak için tasarlanmış bir aparata sahip elektrikli süpürgeler ve polenler ve diğerleri gibi parçacıkları kolayca yakalayabilen bir filtreleme sistemi kullanıyor.

İnternet bağlantılı cihazlar da artacak.

İnternet bağlantılı cihazlar da artacak.

Ev temizliği cihazları, internete bağlı olacak ve uzaktan kontrol edilebilecek. Örneğin, çalışan biri eve dönmeden önce robot süpürgenin temizliği bitirmesini veya önceden programlanmış alanları temizlemesini sağlayabilecek.

Yeniden kullanılabilir temizlik ürünlerine merhaba deyin.

Yeniden kullanılabilir temizlik ürünlerine merhaba deyin.

Günümüzde çoğu hane, evdeki atıkların en aza indirilmesine öncelik veriyor. Ev temizliğinde de en önemli trendlerden biri haline geldi. Günümüzde ev temizliğinde çalışan pek çok profesyonel, yeniden kullanılabilir temizlik ürünlerine odaklanıyor. Tek kullanımlık paspaslar yerine sıklıkla yıkanabilir paspaslar kullanıyorlar. Ayrıca kağıt havlu kullanmayı ve tek kullanımlık mendilleri yeniden kullanılabilir mikrofiber bezlerle değiştirmeyi tercih ediyorlar. Bu ürünler ev temizlik maliyetlerini en aza indirmenize yardımcı oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pencere temizliğinde bir devrim! Geleneksel temizleme yöntemleri yerini robot cam temizleyicilerine bırakacak.

Pencere temizliğinde bir devrim! Geleneksel temizleme yöntemleri yerini robot cam temizleyicilerine bırakacak.

Robotik elektrikli süpürgeler ve çim biçme makineleri kadar popüler olmasa da robotik cam temizleyiciler en çok heyecanlandıran cihazlardan biri.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın