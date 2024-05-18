Robot Süpürgeler Sadece Başlangıçtı… Ev Temizliğinde Geleceğin Trendleri Neler?
Robot Süpürgeler Sadece Başlangıçtı… Ev Temizliğinde Geleceğin Trendleri Neler?
Ev temizliği alanında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gelecekteki trendler oldukça heyecan verici! Temizlik başka bir boyuta ulaşacak da diyebiliriz buna. Haydi gelin birlikte bakalım neler olduğuna...
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Çevre dostu ürünler hız kazanacak.
Çok işlevli cihazların da piyasaya girmesiyle işin rengi değişiyor. AquaTrio 7000 gibi hem ıslak hem de kuru süpürme yapan süpürgeler ortalığı şimdiden kasıp kavurmaya başladı bile.
Evcil hayvan dostu temizlik ürünlerini de es geçmemek gerekiyor.
İnternet bağlantılı cihazlar da artacak.
Yeniden kullanılabilir temizlik ürünlerine merhaba deyin.
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