Reflekslerine Güvenenlere: Karpuzu En Fazla Kaç Dilime Bölebilirsin?
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Serinletici Bir Eğlenceye Hazır Mısın? 🍉🔥
Yaz sıcakları tepeye vurdu, ortalık kavruluyor! İçinizi ferahlatacak, tansiyonu düşürürken adrenalini yükseltecek o beklenen yaz meyvesi sonunda ekrana indi.
Ekrandan fırlayan buz gibi karpuzları yakala, parmaklarını konuştur ve serice dilimle! Her dilimde ferahla, reflekslerini yarıştır, en yüksek skoru kap.
Hazırsan, bileğine kuvvet!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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