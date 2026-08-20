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Reflekslerine Güvenenlere: Karpuzu En Fazla Kaç Dilime Bölebilirsin?

Reflekslerine Güvenenlere: Karpuzu En Fazla Kaç Dilime Bölebilirsin?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.08.2026 - 12:46
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Serinletici Bir Eğlenceye Hazır Mısın? 🍉🔥

Yaz sıcakları tepeye vurdu, ortalık kavruluyor! İçinizi ferahlatacak, tansiyonu düşürürken adrenalini yükseltecek o beklenen yaz meyvesi sonunda ekrana indi.

Ekrandan fırlayan buz gibi karpuzları yakala, parmaklarını konuştur ve serice dilimle! Her dilimde ferahla, reflekslerini yarıştır, en yüksek skoru kap.

Hazırsan, bileğine kuvvet!

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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