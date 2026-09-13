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Reflekslerine Güvenenlere: Döneri Düzgün Kesmeyi Başarabilir misin?

Reflekslerine Güvenenlere: Döneri Düzgün Kesmeyi Başarabilir misin?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2026 - 08:40
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Döner Kebabı Zamanında Kes! 🌯🔥🔪

Tezgahın başına geçmeye ve zamanlamanı konuşturmaya hazır mısın? Dönerin üstündeki çizgi hızla yukarı-aşağı gidip geliyor. Ekran tam yeşil bölgedeyken dokun, kusursuz dilimleri düşür ve puanları topla!

3 canın var, her ıskada bir canın gider! Ancak ritmi yakalayıp art arda 10 mükemmel kesim yaparsan 1 canını geri kazanırsın. Üst üste 3 mükemmel kesimde ise ALEV MODU açılır. Alan küçülür, tempomuz tavan yapar ve işler iyice kızışır!

Reflekslerine güveniyorsan bıçağı bile, döner ustası olduğunu herkese kanıtla!

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Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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