Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Portakal Yüzünden Ece Üner’e Yüklendi: "Kendisi Halk TV'de Kocası Kanal D'de"
Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Portakal Yüzünden Ece Üner’e Yüklendi: "Kendisi Halk TV'de Kocası Kanal D'de"
Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber YouTube kanalındaki programında Halk TV sunucusu Ece Üner’i hedef aldı.
Ece Üner’in Fatih Portakal’a yaptığı göndermeler hakkında yorum yapan Rasim Ozan Kütahyalı, “Fatih Portakal'a haysiyetsiz ve şerefsizsin derken sen eve gittiğinde kocana benim mücadele ettiğim Erdoğan'ın propagandasını yapıyorsun. Sen ne biçin insansın diyor musun?” dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal’ın, gazeteci Barış Pehlivan’ın gözaltına alınması sonrasında söylediği sözlere gazeteci Ece Üner’den çok sert sözler gelmişti.
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Ece Üner’in açıklamaları sonrasında bir açıklama da bir başka gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi.
Kütahyalı, Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda ““Fatih Portakal'a haysiyetsiz ve şerefsizsin derken sen eve gittiğinde kocana benim mücadele ettiğim Erdoğan'ın propagandasını yapıyorsun. Sen ne biçin insansın diyor musun?” dedi.
İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın Ece Üner hakkındaki açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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