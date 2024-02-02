PTT Uyardı: Dolandırıcıların Yeni Yöntemine Sakın Kanmayın!
PTT Uyardı: Dolandırıcıların Yeni Yöntemine Sakın Kanmayın!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan PTT A.Ş., yayınladığı metinle dolandırıcıların yeni yöntemlerini ifşa etti ve vatandaşları dikkatli olması yönünde uyardı.
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Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz sebebiyle, her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor.
Dolandırıcılar yapay zeka ile oluşturdukları videolarla halkı kandırmaya çalışırken, PTT’den kendi isimlerini kullanan dolandırcılar hakkında kritik bir uyarı geldi.
Şirket adı ve logosu kullanılarak vatandaşların cep telefonlarına gönderilen sahte SMS ve e-postalardaki zararlı linklerle, banka ve kredi kartı ile kişisel bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, "Mesajlarda borcu olduğu belirtilen kişiden iletilen linke tıklaması, açılan ekranda kimlik numarası ve araç plakasını yazması istenmektedir. Daha sonra sahte borç bakiyesi gösterilerek sözde borcun kredi kartıyla ödenmesi talep ediliyor. Borcun ödenmemesi durumundaysa kişilere cezai yaptırım uygulanacağı söyleniyor." ifadesine yer verildi.
SMS ve e-postayla yapılan diğer dolandırıcılık yönteminde ise "kargo gönderi takibi" adı altında vatandaşların banka bilgilerine ulaşılmaya çalışıldığına dikkati çekilen açıklamada, kişinin cep telefonuna ya da e-postasına gelen sahte kargo mesajında "Koliniz yanlış adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir. Tekrar gönderilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin" veya "Gümrük vergilerinin ödenmemesi nedeniyle paketiniz 24.01.2024 tarihinde teslim edilememiştir" gibi ifadelere yer verildiği aktarıldı.
Açıklamada, son zamanlarda yeni bir dolandırıcılık yönteminin ortaya çıktığına işaret edilirken, "PTT AŞ posta dağıtım personeli kılığında vatandaşları dolandırmaya çalışan kişiler olduğu tespit edildi. Bu kişiler, vatandaşların evlerine giderek posta veya kargo teslim ediyor ve gönderinin teslim alındığına dair belge imzalatıyor. İmza atılan bu belgeler senet, vekaletname gibi resmi evraklardan oluşuyor. İmza atılan belgeleri de kişinin üzerine kayıtlı varlıkları satmak gibi birçok alanda kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulunuldu.
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