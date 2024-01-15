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İç Parçalayan Hastane Anılarını Anlatan Hasta Yakınlarının Sözleri Gözlerinizi Yaşartacak

İç Parçalayan Hastane Anılarını Anlatan Hasta Yakınlarının Sözleri Gözlerinizi Yaşartacak

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
16.01.2024 - 02:04

En etkilendikleri hastane anılarını anlatan sosyal medya kullanıcıları, sağlığın önemini bir kez daha tokat gibi yüzümüze çarptı. Okurken göz yaşlarınızı tutamayacağınız paylaşımlar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://twitter.com/atoicinbiz/status...
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Twitter'da sorulan "en etkileyici hastane anısı" ile ilgili soruya birçok kişi cevap verdi.

Twitter'da sorulan "en etkileyici hastane anısı" ile ilgili soruya birçok kişi cevap verdi.
twitter.com

1. Hayatta sağlıktan değerli başka bir şeyin olmadığını da kahrolduğumuz yorumlarda bir kez daha gördük.

1. Hayatta sağlıktan değerli başka bir şeyin olmadığını da kahrolduğumuz yorumlarda bir kez daha gördük.
twitter.com

2. "Bizim önemsemediğimiz şeyleri bir yerlerde yaşayamayanlar var."

2. "Bizim önemsemediğimiz şeyleri bir yerlerde yaşayamayanlar var."
twitter.com

3. Hayatta en sevdiğin kişinin gözünün önünde erimesi çok büyük bir sınav.

3. Hayatta en sevdiğin kişinin gözünün önünde erimesi çok büyük bir sınav.
twitter.com

4. Kapanmayacak bir yara...

4. Kapanmayacak bir yara...
twitter.com
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5. O an güçlü kalmaya çalışmak da o kadar zor ki.

5. O an güçlü kalmaya çalışmak da o kadar zor ki.
twitter.com

6. Hayatın saniyelik olduğunu bir kez daha gördük.

6. Hayatın saniyelik olduğunu bir kez daha gördük.
twitter.com

7. Her paylaşım o kadar derin hüzün taşıyor ki insan ne söyleyeceğini bilemiyor.

7. Her paylaşım o kadar derin hüzün taşıyor ki insan ne söyleyeceğini bilemiyor.
twitter.com

8. Şifa bekleyen herkesin bir an önce iyi olmasını umuyoruz ve sizleri diğer yorumlarla baş başa bırakıyoruz.👇

8. Şifa bekleyen herkesin bir an önce iyi olmasını umuyoruz ve sizleri diğer yorumlarla baş başa bırakıyoruz.👇
twitter.com

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