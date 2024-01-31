Emekli Banka Müdürünün 'Fon' Dolandırıcılığı Akıllara Seçil Erzan'ı Getirdi: Milyonlarca Liralık Vurgun!

İstanbul'da yüksek kar vaadiyle fon kurduğunu söyleyen emekli banka müdürü Müjgan D. (63) ve aralarında ailesinden üyelerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Henüz bilinen haliyle 11 milyon lira topladıktan bir süre sonra vadettikleri karı veremeyen dolandırıcıların, mağdur ettiği kişi sayısının artabileceği belirtildi.