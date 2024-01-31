Emekli Banka Müdürünün 'Fon' Dolandırıcılığı Akıllara Seçil Erzan'ı Getirdi: Milyonlarca Liralık Vurgun!
Emekli Banka Müdürünün 'Fon' Dolandırıcılığı Akıllara Seçil Erzan'ı Getirdi: Milyonlarca Liralık Vurgun!
İstanbul'da yüksek kar vaadiyle fon kurduğunu söyleyen emekli banka müdürü Müjgan D. (63) ve aralarında ailesinden üyelerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Henüz bilinen haliyle 11 milyon lira topladıktan bir süre sonra vadettikleri karı veremeyen dolandırıcıların, mağdur ettiği kişi sayısının artabileceği belirtildi.
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Son zamanlarda 'fon dolandırıcılığı' denilince akla gelen ilk isim olan Seçil Erzan'ın ünlü futbolcuların da aralarında olduğu birçok ismi dolandırmasıyla ilgili sık sık yeni gelişmelere şahit olurken, benzer bir dolandırıcılık hikayesi de bu kez emekli bir banka müdüründen geldi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, emekli banka müdürü Müjgan D.'nin yüzde 20 kar vaadiyle iş insanlarını dolandırdığı öğrenildi.
7 Ayrı kişinin 11 milyon lira dolandırıldığı öğrenilirken, şüphelilerin adresini belirleyen polis ekipler İstanbul ve Muğla'daki adreslere baskın yaptı.
Yapılan operasyonda emekli banka müdürü Müjgan D., kızı Serpil D., oğlu Emre D. ve eşi Cevdet D.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden Müjgan D.'nin 2020 yılından itibaren yüksek kar vaadiyle para topladığı, ilk başlarda vaatlerini yerine getirerek para topladığı kişilere yüksek karlar ödediği ancak daha sonra borsada yaşanan düşüşle birlikte ödeme yapamaz hale geldiği öğrenildi.
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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ait toplam 32 milyon lira değerinde, 3 gayrimenkul, 6 otomobil, motosiklet, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Bodrum'da yakalanan şüphelinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü mağdur ve mağduriyet miktarının önümüzdeki günlerde artabileceğini söyledi.
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