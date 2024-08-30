Psikoloji Testi: Ruhun Sağlıklı mı?
Psikoloji Testi: Ruhun Sağlıklı mı?
Bu psikoloji testi senin ruhun sağlıklı mı?
Haydi testeee!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
4. Günlük yaşantında karşılaştığın sorunlara nasıl yaklaşıyorsun?
5. Sen değişime açık mısın?
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6. Kendine zaman ayırmak konusunda ne sıklıkla fırsat buluyorsun?
7. Sence sen başarılı mısın?
8. Stresli durumlarda nasıl başa çıkıyorsun?
9. Peki kaç saat uyuyorsun?
10. Son olarak seni korkutan şey ne?
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Senin ruhun sağlıklı değil!
Senin ruhun sağlıklı!
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