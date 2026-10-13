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Psikologdan Manipülatif İnsanlara Karşı Kullanılacak Tek Cümle

Psikologdan Manipülatif İnsanlara Karşı Kullanılacak Tek Cümle

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 11:19
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Çok net hatırladığınız bir olayı karşınızdaki kişi 'Öyle bir şey hiç olmadı' diye reddettiğinde ne yaparsınız? Bu, manipülatif kişilere karşı örneklerden yalnızca bir tanesi. Kişi ne kadar emin konuşursa, siz kendi hafızanızdan o kadar şüphe etmeye başlıyorsunuz. Gaslighting denen bu duygusal manipülasyonu durdurmak için psikolog Dr. Lisa Marie Bobby kısa bir cümle önerdi. Gaslighting yapan birine nasıl cevap vermek gerektiğini açıkladı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Daily Mail

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Gaslighting kişiyi kendi hafızasından şüphe ettiriyor

Gaslighting kişiyi kendi hafızasından şüphe ettiriyor

Gaslighting, kişinin kendi yargısından şüphe etmesini ve kontrolü karşı tarafa bırakmasını amaçlayan bir duygusal manipülasyon. Karşı taraf ne kadar emin konuşursa, kendi hafızanıza güveniniz o kadar sarsılıyor. Sonunda yaşananları konuşmak, kendinize güvenip güvenemeyeceğiniz üzerine bir savaşa dönüşebiliyor.

Tuzak, kendinizi savunmaya başladığınızda kuruluyor

Tuzak, kendinizi savunmaya başladığınızda kuruluyor

Tuzak, karşı taraf bildiklerinizi sorgulayınca kendinizi haklı çıkarmak zorunda hissettiğinizde başlıyor. Hafızanızı savunuyor, gerekçelerinizi anlatıyor ve 'Bir kanıt daha bulursam bu iş biter' diye kanıt arıyorsunuz. Oysa bu tartışma sonu gelmeyen bir güç mücadelesine dönüşüyor. Manipülasyon yapan kişi sözlerinizi çarpıtmak ve özgüveninizi sarsmak için yeni fırsatlar buluyor. Psikolog, gaslighting'in amacının duygusal tepki almak olduğunu ve karşı tarafın, sizin kendinizi savunma ya da onay kazanma çabalarınızla beslendiğini belirtiyor.

Dr. Bobby'nin önerdiği o cümle 👇

Dr. Bobby'nin önerdiği o cümle 👇

Growing Self Counseling & Coaching adlı danışmanlık şirketinin kurucusu ve CEO'su, lisanslı psikolog Dr. Lisa Marie Bobby, gaslighting yaşayanlara bu davranışı açıkça dile getirmeyi öneriyor. Önerdiği cümle ise şu: 'Farklı bir bakış açın olabilir ama lütfen benimkini geçersiz sayma.' Bu cümle, başka birinin olaylara farklı bakabileceğini kabul ediyor ama onun bakışının sizinkini yok saymasına izin vermiyor. Tartışmanın odağını da ayrıntıları kanıtlamaktan, size nasıl davranılmasına izin vereceğinize kaydırıyor. 'Lütfen' kelimesi cevabı kibar tutuyor, talep belirtisi ise geçersiz sayılmaya karşı net bir çizgi çekiyor.

Daha güçlü bir sınır çizmek içinse uzun bir metin öneriyor

Daha güçlü bir sınır çizmek içinse uzun bir metin öneriyor

Daha güçlü bir sınıra ihtiyaç duyanlar için Dr. Bobby daha uzun bir cümle dizisi önerdi. Bu konuşma, manipülasyonu fark ettiğinizi söylemeyi ve sonrasında ne olacağını belirtmeyi birleştiriyor. 'Beni kendi yargımdan şüphe ettirmeye çalıştığını anlıyorum. Ne olduğunu biliyorum. Farklı bir bakış açın olabilir ama lütfen benimkini geçersiz sayma. Bu konuşmada benim bakış açıma yer yoksa, bu konuşmayı sürdürmek istemiyorum.'

İlk cümle davranışı doğrudan adlandırıyor. İkincisi, hatırladığınıza olan güveninizi yeniden ortaya koyuyor. Üçüncüsü farklı görüşe yer bırakıyor ama yargınızın silinmesini kabul etmiyor. Son cümle ise bir çıkış kapısı sunuyor.

Amaç karşı tarafı ikna etmek değil

Amaç karşı tarafı ikna etmek değil

Psikoloğun anlattığı hedef, karşı tarafı fikrinden vazgeçirmek değil, kendi sınırlarınızı ve ruh huzurunuzu korumak. Karşınızdakinin olayları farklı gördüğünü kabul edebilir, ama hatırladıklarınızı yok sayan bir konuşmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Kısa cümle bu ayrımı kuruyor, uzun versiyon ise bu ayrım göz ardı edilirse ne olacağını açıkça gösteriyor. İkisi de savunma yapma, açıklama ve tartışma içgüdüsü ağır bastığında konuşmak için hazır bir yol sunuyor. Konuşma karşı tarafın onayı alınmadan da bitebiliyor, çünkü devam edip etmemek, her iki bakış açısına yer olup olmamasına bağlı.

Dr. Bobby, gaslighting ile başa çıkmak için yedi strateji de paylaştı. Bunların arasında davranışı fark etmek, güçlü bir benlik duygusu oluşturmak ve manipülasyonla doğrudan yüzleşmek yer alıyor.

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Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
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