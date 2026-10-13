Daha güçlü bir sınıra ihtiyaç duyanlar için Dr. Bobby daha uzun bir cümle dizisi önerdi. Bu konuşma, manipülasyonu fark ettiğinizi söylemeyi ve sonrasında ne olacağını belirtmeyi birleştiriyor. 'Beni kendi yargımdan şüphe ettirmeye çalıştığını anlıyorum. Ne olduğunu biliyorum. Farklı bir bakış açın olabilir ama lütfen benimkini geçersiz sayma. Bu konuşmada benim bakış açıma yer yoksa, bu konuşmayı sürdürmek istemiyorum.'

İlk cümle davranışı doğrudan adlandırıyor. İkincisi, hatırladığınıza olan güveninizi yeniden ortaya koyuyor. Üçüncüsü farklı görüşe yer bırakıyor ama yargınızın silinmesini kabul etmiyor. Son cümle ise bir çıkış kapısı sunuyor.