Psikologdan Manipülatif İnsanlara Karşı Kullanılacak Tek Cümle
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Çok net hatırladığınız bir olayı karşınızdaki kişi 'Öyle bir şey hiç olmadı' diye reddettiğinde ne yaparsınız? Bu, manipülatif kişilere karşı örneklerden yalnızca bir tanesi. Kişi ne kadar emin konuşursa, siz kendi hafızanızdan o kadar şüphe etmeye başlıyorsunuz. Gaslighting denen bu duygusal manipülasyonu durdurmak için psikolog Dr. Lisa Marie Bobby kısa bir cümle önerdi. Gaslighting yapan birine nasıl cevap vermek gerektiğini açıkladı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Daily Mail
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Gaslighting kişiyi kendi hafızasından şüphe ettiriyor
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Tuzak, kendinizi savunmaya başladığınızda kuruluyor
Dr. Bobby'nin önerdiği o cümle 👇
Daha güçlü bir sınır çizmek içinse uzun bir metin öneriyor
Amaç karşı tarafı ikna etmek değil
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