Prontotour 2025’i “Cruise Yılı” İlan Etti!

Queen Victoria’nın İngiliz zarafetini klasik çizgilerle harmanlayan, lüksü ve ince detaylarıyla ön plana çıkaran bir gemi olduğunu vurgulayan Prontotour Cruise Müdürü Merve Başaran, Cunard’ın Queen Elizabeth, Queen Mary 2 ve 2024’te filoya katılan Queen Anne ile birlikte toplam dört gemisinin bulunduğunu söyledi. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de kruvaziyer turizm pazarının büyüdüğünü ve ürünlerin çeşitlendiğini ifade eden Başaran şunları kaydetti:
”Prontotour olarak biz de bu büyümeye paralel şekilde ürün yelpazemizi genişlettik. Hem deniz hem de nehir turlarımızda rekor seviyede rezervasyonlar aldık. Özellikle Akdeniz, Yunan Adaları, Norveç Fiyortları, Baltıklar, Japonya-Güney Kore, Uzak Doğu ve Karayipler gibi rotalarda yoğun talep görüyoruz. Bugün kruvaziyer gemileri, sadece ulaşım değil, aynı zamanda üst düzey konfor, güvenlik, eğlence ve gastronomiyi bir arada sunan yüzen tatil merkezleri haline geldi. Bu nedenle artık her yaş grubundan misafirlerimiz var. Türkiye’de de bu değişimi açıkça gözlemliyoruz; çocuklu aileler, genç çiftler ve balayı misafirleri cruise seyahatlerine büyük ilgi gösteriyor. Gemi ile tek bir tatilde birçok ülke ve şehir görmek, üstelik valiz aç-kapa derdi olmadan hem deniz hem kültür tatili yapabilmek mümkün. Nehir turlarına olan talebin de yükseldiğini söylemeliyim. Ren, Tuna ve Volga gibi Avrupa’nın ikonik nehirlerinde gerçekleştirdiğimiz turlar, sadık ve sürekli büyüyen bir misafir kitlesine sahip.”
Queen Victoria neler sunuyor?
Queen Victoria, Cunard Line’ın 2007 yılında denize indirilen ve klasik İngiliz stilini taşıyan prestijli gemilerinden biri. Yaklaşık 2 bin yolcu kapasitesi, 900’ü aşkın mürettebatı, 7 restoranı, 13 barı, 3 katlı Royal Court Theatre sahnesi, sıra dışı kütüphanesi, spa & wellness alanları, geniş balkonlu suitleri ve kraliyet tarihinden ilham alan iç tasarımıyla, deniz üstünde lüks otel konforu sunuyor. Gemide ayrıca İngiliz kültürünü yansıtan çay saatleri, klasik müzik dinletileri, sanat sergileri ve üst düzey servis anlayışıyla donatılmış deneyimler yer alıyor. Gemi, adını İngiltere Kraliçesi Victoria’dan alarak tarihsel ve kültürel bağları da seyahate entegre ediyor.
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