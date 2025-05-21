Prontotour 2025’i “Cruise Yılı” İlan Etti!

İngiliz kruvaziyer devi Cunard Line’ın dünyaca ünlü gemisi Queen Victoria, 19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Galataport’ta Türkiye temsilcisi Prontotour’un ev sahipliğinde görkemli bir şekilde karşılandı. İngiliz kültüründen izler taşıyan gemi, Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde İstanbul’a demir attı; sektörün önde gelen isimleri, seyahat acenteleri ve basın mensupları Queen Victoria’nın Kraliyet’i yansıtan zarafetini yerinde keşfetme fırsatı buldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Queen Victoria’nın ihtişamını keşfeden misafirler aynı zamanda Britannia Restaurant’ta özel bir gastronomik deneyimle ağırlandı. Günübirlik etkinlikte Prontotour yöneticileri, Cunard temsilcileriyle birlikte katılımcılara kruvaziyer sektörü ve gemi seyahatleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Prontotour ile yüzde 285 büyüdü

Son yıllarda Türk tatilcilerin kruvaziyer seyahatlerine olan ilgisinin arttığını dile getiren Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “İlk defa bir cruise gemisiyle seyahat edenler hemen ikinci bir turu planlamaya başladı. Gemi turlarına olan talep artışı sevindirici. Bunda tabii ki son teknoloji gemiler, her bütçe ve keyfe hitap eden konseptler, sıra dışı rotalar etkili oldu. Artık Cruise Holiday diye bir kavram gelişti. Yani sadece gemiyle gezip gördüğünüz yerler değil, geminin içinde de keyifli bir tatil yapmak mümkün. Bakın Amerikalı turistler aynı gemiye aynı güzergahta belki yılda üç defa biniyor ama tatillerini o gemide yapıyor. Geminin içinde her şey fazlasıyla var. Mükemmel bir hizmet alıyorlar. Paris’te Londra’da yüksek bilet ücretleri ödeyerek izleyebileceğiniz sahne gösterilerini gemilerde ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Dünya bu tatili seviyor, dolayısıyla bu anlayışın ülkemizde de gelişeceğini düşünüyorum. Üstelik cruise tatillerini artık daha uygun bütçelerle yapabilmek mümkün. Yaklaşık 40 bin TL fiyatlarla tam pansiyon bir hafta tatil yapabilirsiniz” dedi.

Prontotour’un gemi turu satışlarında geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 54 artış kaydettiğini ifade eden Onaran, “Türkiye temsilcisi olduğumuz Cunard gemilerinin satışlarında ise geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 285 büyüdük. Bu Cunard Line’ın tüm pazarlardaki en büyük büyüme oranı. İlginin çoğalarak devam edeceğine inanıyoruz. O nedenle biz bu yılı ‘Cruise Yılı’ ilan ettik. Herkesin mutlaka bu deneyimi yaşamasını istiyoruz. Bunu da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladığımız bu özel günde sizlerle paylaşmak istedik” şeklinde konuştu.